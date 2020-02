Deux acteurs stars quittent Riverdale, la fin d’une ère ?

La série Riverdale fait vibrer le coeur des ados depuis plus de 3 ans sur Netflix ! Le show qui n'est jamais à court d'imagination pour proposer des situations rocambolesques à ses personnages a fait le succès de K.J. Apa, Cole Sprouse ou encore Lili Reinhart devenus stars du petit écran. Si la saison 4 est en cours sur le site de streaming, une nouvelle pourrait bien jeter un froid sur l'avenir d'Archie, Jughead et les autres !

FP Jones & Hermione Lodge

C'est le site TVline qui a balancé la bombe : Skeet Ulrich (FP Jones) et Marisol Nichols (Hermione Lodge) quitteront Riverdale à la fin de la saison 4 ! Les deux acteurs qui campent respectivement les parents de Jughead et Veronica étaient de moins en moins présents à l'écran dans la dernière saison et semblent vouloir passer à autre chose. Une nouvelle confirmée par le créateur de la série, les remerciant d'avoir fait vivre ces personnages et les invitant même à revenir à Riverdale prochainement.

Une page qui se tourne pour l'une des séries les plus binge-watchées de la plateforme, mais pas une mauvaise nouvelle à proprement parlé. Une saison 5 a déjà été commandée par la CW et devrait traiter de la vie des personnages à l'université, loin de Riverdale et des parents. Alors, bonne ou mauvaise chose ?