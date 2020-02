Dinguerie, Disney pourrait construire un troisième parc d'attractions en France !

Le parc d'attractions de Disneyland Paris est the place to be pour être hors du temps et mettre un peu de magie dans nos vies. Depuis plus de 25 ans déjà, les portes de cet univers enchanté se sont ouvertes non loin de la capitale française, avec deux parcs thématiques : Disneyland et le Walt Disney Studios. Si trois nouveaux univers vont bientôt faire grossir les rangs de ceux déjà bien ancrés, une autre nouveauté devrait mettre en joie la fan que tu es !

Il n'est pas question ici d'un nouvel hôtel ou d'une d'une nouvelle attraction, mais bien de la possibilité de création d'un troisième parc à Marne-la-Vallée ! Nul besoin de se frotter les yeux, le célèbre dicton « jamais 2 sans 3 » pourrait s'avérer véridique d'ici 2036. On vous passe les détails techniques alambiqués sur cet accord pour aller à l'essentiel.

Que faut-il retenir ? Un nouvel avenant d'une convention signée en 1987 entre plusieurs gros pontes aka l'État et Euro Disney entre autres permet de repousser de 10 ans cette nouvelle création originale (2036 au lieu de 2026).

Avec plus de 320 millions de visiteurs depuis sa création en 1992, Disneyland Paris reste une attraction touristique importante en Europe et dans le monde. D'après toi, quelle pourrait être la thématique de ce troisième parc ?