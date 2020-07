« Dis bonjour sale pute », le compte Insta qui dénonce le harcèlement de rue

Un compte Insta qui rappelle que le harcèlement de rue n'a pas à être banalisé.

Après la liste (exhaustive) des violences sexistes faites aux femmes, un nouveau projet féministe fait des émules sur Instagram. Il s'agit du compte Insta @Disbonjoursalepute, une page qui vise à dénoncer le harcèlement de rue. Victime d'une nouvelle agression, l'influenceuse Emanouela décide de créer début juillet cet espace d'expression et de partage afin de libérer la parole autour de ce fléau qui concerne - hélas - chaque femme.

Si la société tend à minimiser le harcèlement de rue, qu'elle tente de confondre avec la drague, la séduction voire même l'amour courtois et participe de ce fait à la culture du viol, il est nécessaire de rappeler que se faire interpeller, siffler, suivre, mater avec insistance, insulter, peloter est extrêmement violent, humiliant et traumatisant pour une femme et ne doit en aucun cas être banalisé, accepté, justifié.

Publiés anonymement, les récits effroyables rapportés par les victimes - bien que différents - font sans cesse état des mêmes sentiments : colère, honte, peur, culpabilité, dégoût. « Il s'agit d'expériences variées, plus ou moins graves, plus ou moins traumatisantes, explique Emanouela à la rédaction de HuffPost. Je pense que c'est important de mettre en lumière autant la banalisation de la drague hyper lourde que nous les femmes on a l'habitude de subir, mais aussi des gens qui témoignent de choses dont elles n'ont jamais parlé à leurs familles ».

Depuis la création de la page, les témoignages se multiplient et rendent compte de la gravité du problème qui semble - malheureusement - toujours autant d'actualité et ce, malgré les campagnes coups de poing, les discours militants et autres initiatives féministes portés principalement ces dernières années. Bref, le combat pour enrayer le harcèlement de rue semble loin, loin d'être terminé...