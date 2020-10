Dis-moi à quoi ressemble tes pertes vaginales, je te dirais ce qu'elles signifient

Plus ou moins abondantes, plus ou moins épaisses, plus ou moins blanches. Pour tout savoir sur les pertes vaginales, c'est par ici !

Si certaines femmes ont la chance de ne pas avoir de pertes vaginales visibles sur leurs culottes, ou très peu, d'autres ont l'impression qu'elles tombent en cascade. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Elles sont le résultat d'un auto-nettoyage du vagin, qui expulse de vieilles cellules. Et comme la composition du vagin n'est jamais la même pour toutes, la quantité, l'épaisseur et les couleurs des pertes varient aussi. Cela dit, elles peuvent nous renseigner sur notre cycle, mais aussi sur notre état de santé. En fonction de leur aspect, les pertes peuvent nous dire si on ovule, si nos règles arrivent ou encore si on a contracté une IST sans le savoir. Alors voici un petit guide pour lire dans ses pertes vaginales comme on lit dans une boule de cristal !

Des pertes blanches et collantes

Les pertes peuvent être des indicateurs pour savoir où on en est dans notre cycle. Par exemple, lors de l'ovulation, il est courant de remarquer une augmentation des pertes vaginales pendant un ou deux jours. Elles sont mêmes plus collantes que d'habitude, mais cela n'a rien d'anormal. Des pertes blanches plus épaisses peuvent également apparaître dans les jours qui précèdent le début des règles.

Des pertes marron clair ou foncé

Parfois, il arrive qu'après ses règles, des pertes marron clair ou foncé aient lieu pendant un ou deux jours. Cela peut arriver juste après le dernier jour des règles, comme trois jours plus tard. C'est tout simplement des restes de sang ancien, oxydé, mélangé à de la glaire cervicale, dont l'utérus se débarrasse pour recommencer tranquillement son cycle.

Des pertes rouges

En général, des pertes rouges ou brun-rougêatre signifient l'arrivée des règles. Mais cela peut également être lié à des saignements d'ovulation si cela a lieu entre le 13e et le 16e jour du cycle. Les changements hormonaux qui permettent la libération d'un ovule peuvent effectivement provoquer l'expulsion d'une partie de la paroi utérine. Cela dure rarement longtemps.

Des pertes blanches écaillées

Tu as remarqué que tes pertes blanches étaient non seulement épaisses mais aussi écaillées, comme du fromage blanc ? Si tu as également des démangeaisons, des brûlures ou des irritations vaginales, cela peut être le signe d'une mycose. Mais certaines IST peuvent aussi avoir les mêmes symptômes, il est donc préférable de consulter un professionnel de santé pour trouver le traitement adapté.

Des pertes vertes

En général, des pertes vertes annoncent la couleur : ce n'est pas bon signe. Accompagnées d'irritation vaginale, elles sont souvent le signe d'une IST, la trichomonase. Cette dernière est causée par un parasite et des antibiotiques sont nécessaires pour la traiter.

Des pertes grises laiteuses

Tes pertes ont l'aspect et l'odeur d'une huître, en particulier après tes règles ou après des rapports vaginaux impliquant une éjaculation ? Tu souffres probablement d'une vaginose bactérienne. Cette infection est causée par un déséquilibre des bactéries qui se trouvent dans le vagin. En général, il faut un traitement antibiotique pour la soigner.

Des pertes brunes permanentes

Si tu remarques que tes pertes sont tout le temps brunes, il y a plusieurs raisons possibles. Premièrement, c’est peut-être à cause de ta contraception hormonale. Sa concentration en hormones est potentiellement trop élevée ou trop faible et il faut donc l’ajuster. Deuxièmement, cela peut aussi arriver quand on change de moyen de contraception, le temps que le corps s’adapte. Troisième option et pas la meilleure : cela peut être le signe d'une croissance anormale, comme un fibrome ou un cancer de l'endomètre. Dans tous les cas, il convient de consulter son médecin ou son gynécologue pour s'en assurer !