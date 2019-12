Dis moi ce que tu écoutes et je te dirais quel est ton profil sexuel

Si une sexologue dressait récemment la liste des différents profils sexuels, permettant de mettre en avant les différentes raisons qui nous poussent à faire l'amour, une autre étude s'intéresse quant à elle aux liens qui existent entre sexe et musique. Menée par le site de billetterie TickPick, celle-ci montre à quel point la musique peut influencer nos pratiques et nos préférences sexuelles. Après avoir sondé plus de 1000 personnes, parmi lesquelles 54,6% d'hommes, 45% de femmes et 0,4% de personnes transgenres "qui aiment la musique et qui ont une vie sexuelle active" ont répondu, l'enquête a divulgué ses résultats.

Les couples ayant les mêmes goûts musicaux auraient une vie sexuelle plus épanouie

Les amateurs de musiques électroniques seraient globalement satisfaits de leur vie sexuelle (60% des interrogé·e·s) et auraient par ailleurs un certain penchant pour le fétichisme, notamment les pieds.

S'ils avouent ne pas être fans du sexe anal, les amateurs de musiques urbaines auraient un petit faible pour la levrette, leur position préférée (40,5%). Bonne nouvelle, il s'agit également d'une des catégories qui utilise le plus de protection contraceptive.

Pour les aficionados de pop music, il n'y a rien de mieux qu'un bon missionnaire (32,9%). S'ils préfèrent donc ce classique du Kamasutra, ils peuvent également se montrer plus aventureux en pratiquant le BDSM (50,2%), surtout si les partenaires sont habillé·e·s de jolie lingerie (33,5%). Tout comme les fans de hip hop, ils pensent également à la capote !

Mais ce sont les metalleux qui ont le plus recours à une protection contraceptive. S'ils pensent à se protéger, les amateurs de heavy metal seraient les moins contents de leur vie sexuelle, bien qu'ils disent adorer la position de l'Andromaque (23,4%).

Incorrigibles romantiques, les amateurs de folk aiment faire l'amour blotti·e·s contre leur partenaire, puisque c'est la position de la cuillère qui est la plus populaire dans cette catégorie. D'ailleurs, ils sont 1 sur 4 à avoir déjà pleuré pendant l'acte sexuel. Ce qui ne les empêche pas de se montrer plus sauvages pour 48,3% d'entre eux, en osant le BDSM.

Mauvais point pour les fans de country qui sont ceux qui pensent le moins à la contraception (49,9%) ! Concernant leurs préférences sexuelles, ils auraient un penchant pour le sexe anal (36,9%) mais aussi pour les jeux de rôles (47,7%). Hot !

Dominer ou être dominé·e par leur partenaire excite visiblement les fans de rock indie qui avouent aimer le BDSM (51,5%). Et s'ils sont friands de petite lingerie sexy (33,5%), ils n'en oublient pas pour autant de se protéger puisqu'ils figurent également parmi les fans de musique utilisant le plus le préservatif.

S'ils n'écoutent pas la même musique, les amateurs de jazz et de reggae se rejoignent sur un point : ils adorent les pieds. Eh oui...

Alors, cette étude a-t-elle vu juste pour toi ?