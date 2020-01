Dis moi quand tu es né·e et je te dirai si t'es du genre infidèle

L'infidélité est-elle une question de date de naissance ? D'après un récent sondage, les gens tromperaient pour 8 raisons bien distinctes, sans que l'on ne sache jamais vraiment si l'âge joue sur une histoire extra-conjugale possible. Jusqu'à aujourd'hui. Le site Gleeden, spécialiste des aventures extra-conjugales, vient de révéler une étude surprenante sur une corrélation entre votre date de naissance et votre loyauté (ou non) envers un partenaire.

Pour cette grande étude, le site a utilisé les dates de naissance de ses 6 millions d'inscrit·e·s pour établir un classement des signes astrologiques chinois et zodiacaux les plus infidèles. Vous suivez toujours ? Pour obtenir les résultats sur les signes chinois, les mesures ont été faites uniquement sur l'année de naissance des personnes.

Singe : 1956, 1968, 1980, 1992 ( 10,32%)

Dragon : 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 (9,24%)

Buffle : 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 (8,78%)

Chèvre : 1955, 1967, 1979, 1991 (6,39%)

Coq : 1957, 1969, 1981, 1993 (7,34%)

Serpent : 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 (7,57%)

Concernant les signes astrologiques du zodiaque, les données ont été prélevées sur la date et le mois de naissance des membres inscrit·e·s.

Sagittaire : 23 novembre au 21 décembre (13.43 %)

Gémeaux : 22 mai au 21 juin (10,73 %)

Bélier : 21 mars au 20 avril (9,15 %)

Scorpion : 23 octobre au 22 novembre ( 5,75 %)

Vierge : 23 août au 22 septembre (6,25 %)

Capricorne : 22 décembre au 20 janvier (6,89 %)

Des résultats à prendre avec des pincettes, surtout si votre partenaire rempli·e toutes les cases du signe chinois et du zodiaque ! Alors, où vous trouvez-vous de votre côté ?