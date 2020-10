Disney annonce le retour du Roi Lion dans un 2ème film en live action, vous allez rugir de plaisir !

Hakuna Matata ! Mais quelle phrase magnifique... Un deuxième live-action sur le Roi Lion est en préparation chez Disney !

Qu'on aime ou pas, Le Roi Lion est l'un des dessins animés les plus iconiques de la firme Disney. La mort de Mufasa, Timon et Pumba, Hakuna Matata, Simba et Nala, L'amour brille sous les étoiles, la confrontation avec Scar, que de moments emblématiques qui ont eu le droit à une nouvelle adaptation en live-action en 2019, sous la houlette de Jon Favreau. Et comme on s'en doutait, cela a été un carton, rapportant plus de 1,65 millions de dollars dans le monde entier et décrochant le titre de douzième film le plus rentable de tous les temps. Alors évidemment, la Maison aux Grandes Oreilles y a vu là l'opportunité d'en faire un deuxième film et l'annonce est désormais officielle !

Les studios Disney ont même d'ores et déjà trouvé le réalisateur de ce deuxième film en live-action, Jon Favreau, le réalisateur du premier film, n'étant pas partant pour retourner derrière la caméra. Et c'est donc Barry Jenkins, le cinéaste qui a réalisé le film oscarisé Moonlight, qui en aura la charge ! Le réalisateur est d'ailleurs très honoré d'avoir été choisi pour diriger ce Roi Lion 2. "Avoir l’opportunité de travailler avec Disney pour développer ce magnifique récit d’amitié, d’amour et d’héritage tout en poursuivant mon travail de chronique de la vie et de l’âme des gens de la diaspora africaine est un rêve devenu réalité", a-t-il notamment déclaré.

Le scénariste du premier volet, Jeff Nathanson, sera quant à lui de retour et il aurait même déjà envoyé une première ébauche. Certains médias parlent d'une suite logique, comme celle du dessin-animé avec Kiara, la fille de Simba, et Kovu, mais d'autres médias parlent d'un préquel, qui explorerait davantage la mythologie des personnages, y compris l’histoire d’origine de Mufasa. Une chose est sûre, on devrait en savoir plus sur ce second volet plutôt rapidement car d'après Sean Bailey, le président de Walt Disney Studios Motion Picture Production, c'est une priorité ! Et cela tombe bien, car ça l'est aussi pour les fans de Disney.