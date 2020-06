Disney décale la sortie de Mulan, découvrez la nouvelle date du live action au cinéma

La sortie du live action Mulan vient d'être (encore) décalée par Disney. Quand pourrez-vous le voir au cinéma ?

Cette nouvelle ne devrait pas ravir les fans de Disney impatients de découvrir le nouveau film de la marque aux grandes oreilles ! Le live action Mulan vient d'être une nouvelle fois repoussé dans les salles de cinéma, au vu de la crise sanitaire instable qui touche les USA depuis quelques semaines. Si quelques productions de Disney sont sorties directement sur Disney+, le géant américain souhaite dévoiler la vraie histoire de la guerrière chinoise uniquement sur grand écran. La vraie question est : quelle est la nouvelle date ?

Après une sortie officiellement prévue le 27 mars dernier, puis repoussée au 24 juillet à cause de la crise du coronavirus, c'est finalement le 21 août prochain qu'il vous sera possible de découvrir cette nouveauté dans les salles obscures. À cette même date, vous aurez aussi la possibilité de visionner une autre production très attendue, Le seul et unique Ivan, disponible sur Disney+. Prenons notre mal en patience en attendant des jours meilleurs !