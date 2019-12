Bye Kevin, Disney dévoile le casting du reboot du film culte Maman, j'ai raté l'avion

L'inspiration viendrait-elle à manquer chez Disney ? Après une année de reboot des plus grands dessins animés des années 90 en live action au cinéma, l'entreprise au chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars au box office voit encore de "nouveaux" projets naître via d'autres reboots concernant cette fois-ci les séries et films cultes. Après avoir eu le droit au retour d'High School Musical version nouvelle génération, c'est le film de Noël Maman, j'ai raté l'avion qui a le droit à un lifting disneyen, avec une toute nouvelle histoire et un casting flambant neuf pour la plateforme Disney+.

Au revoir Macauley Culkin, célèbre petit Kevin impitoyable des films originaux, c'est au tour de l'acteur Archie Yates (Jojo Rabbit) d'endosser le rôle principal dans cette version différente, où il interprètera un nouveau personnage se retrouvant tout seul dès le début du film, comme dans l'original. Si les infos restent minces quant à l'histoire, deux nouvelles têtes ont aussi été annoncées comme les parents du petit garçon, à savoir Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) et Rob Delanay (Catastrophe). En attendant de pouvoir se faire une idée, prenez votre mal en patience jusqu'à l'arrivée de Disney+ en mars 2020 en France !