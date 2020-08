Disney + dévoile son programme de films & séries pour le mois de septembre, chaud devant

Disney+ fait sa rentrée des classes.

On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que Disney + vient de dévoiler son programme de nouveaux films et séries pour le mois de septembre et qu'il est plutôt canon. La mauvaise ? Entre les nombreuses nouveautés prochainement disponibles sur Netflix et celles que nous réserve la plateforme de la firme aux grandes oreilles, tu peux d'ores et déjà dire adieu à ta vie sociale. Te voilà prévenue !

Contenus originaux

Le Seul et Unique Ivan : 11/09

Société secrète de la royauté : 25/09

La plateforme Disney + ajoute à son catalogue deux nouveaux contenus originaux dès le mois prochain. On pourra retrouver le film Société secrète de la royauté qui met en scène une bande d'ados issus de familles royales. Doté de superpouvoirs, le groupe de jeunes unira ses forces afin de proposer une société secrète chargée de maintenir la paix dans les royaumes depuis des générations. Autre nouvelle pépite : Le Seul et Unique Ivan. Un film qui parle de racines, d'amour, de mémoire. A mater très vite sur Disney + !

Films

Donald et les abeilles : 02/09

Rio 1 et 2 : 04/09

La bande à Dingo : 07/09

Dans les yeux d'Enzo : 11/09

Big : 18/09

Horton : 25/09

Coquin de printemps : 27/09

Du très vieux classique, comme les cultissimes Donald et les abeilles, La bande à Dingo ou encore Coquin de printemps feront leur apparition sur la plateforme de streaming au cours du mois de septembre. Autre bonne nouvelle qui ravira sûrement les fans : les dessins animés Rio 1 et 2 seront également de la partie, sans oublier le film Dans les yeux d'Enzo sorti l'année dernière, Big ou bien Horton.

Séries

Once Upon a Time (saisons 4 & 5) : 04/09

La bande à Picsou (saison 2) : 11/09

Becoming : révéler son talent : 18/09

Soy Luna (saisons 2 & 3) : 18/09

Violetta (saison 3) : 18/09

Après avoir ajouté les saisons 2 et 3 de Once Upon a Time le mois dernier, Disney + se dotera en septembre prochain des deux prochaines saisons. L'occasion de retrouver les aventures toujours plus épiques de nos héros Disney. Côté séries, on pourra également découvrir la série documentaire Becoming : révéler son talent axée sur plusieurs athlètes, musiciens et artistes mondiaux hyper talentueux. Bref, on a encore de quoi en prendre plein les mirettes !