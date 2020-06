Disney révèle la recette de sa glace vendue dans ses parcs, vous n'êtes pas prêt·e·s

La recette de la fameuse glace Dole Whip des parcs d'attractions Disney se révèle (enfin) au grand public !

Après plusieurs mois sans avoir pu mettre les pieds dans le parc Disneyland Paris, le manque commence sérieusement à se faire ressentir ! Si on a pu se délecter des programmes de Disney+, la plateforme de streaming sortie pendant le confinement, rien ne vaut la magie procurée par une marche dans le parc d'attractions. Même si les manèges et les spectacles ne sont plus qu'un lointain souvenir pour le moment, il y a une chose qui pourrait bien nous faire replonger dans l'ambiance si particulière de ce lieu : la nourriture.

Eh oui, Disney ne nous laisse jamais tomber en dévoilant sur son blog certaines recettes mythiques de ces produits vendus dans les parcs. Une bonne raison de mettre des paillettes dans votre vie en attendant de jours meilleurs. Après les excellents churros, c'est au tour de la recette de la glace Dole Whip de faire son entrée dans nos cuisines.

Nul besoin de 50 ingrédients, cette recette est très simple à réaliser, sans même avoir besoin d'utiliser une sorbetière. Préparez-vous à déguster une bonne glace pour la canicule qui arrive !

Crédit : Steven Miller,Flickr

Ingrédients

1 boule de glace à la vanille

Une demi-tasse de jus d’ananas

Deux tasses d'ananas surgelés

À l'aide d'un mixeur, mélangez les trois ingrédients jusqu'à l'obtention d'une texture lisse, sans aucun morceau restant. Munissez-vous d'un petit récipient et d'une poche à douille pour recréer un petit tourbillon façon glace à l'italienne. Le tour est joué ! Alors, quel goût a cette petite merveille ?