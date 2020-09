Disney va sortir un court métrage sur Olaf, le meilleur personnage de la Reine des Neiges

Et un de plus ! Après la sortie de la Reine des Neiges 2, c'est au tour du personnage d'Olaf d'avoir le droit à sa propre histoire

C'est la meilleure nouvelle en ce début de rentrée : Disney offre un court métrage à l'un des meilleurs personnages secondaires de ces dernières années, Olaf, le seul et unique. Découvert dans La Reine des Neiges en 2013, puis dans le second volet en 2019, ce bonhomme de neige a ravi petits et grands avec son drôle de caractère et un humour toujours bien placé ! Personne n'a pu passer à côté du fameux Samantha ou certaines réflexions bien placées pendant le film.

Après nous avoir fait rire pendant le confinement grâce à plusieurs minis vidéos mises en ligne sur Youtube, le personnage revient dans sa propre histoire sur Disney+. Selon TV Line, cette nouveauté nommée, Les aventures d'Olaf, devrait nous en apprendre plus sur les origines du bonhomme de neige et la façon dont il a pris vie. Autre bonne nouvelle, le service de streaming a (déjà) annoncé la date de sortie en France : le 23 novembre prochain pour tous les utilisateurs de la plateforme !

Tout a commencé avec un peu de magie. ❄ Les aventures d'Olaf, un court-métrage Disney+ Original, en streaming dès le 23 octobre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/fIlM7VhwkT — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 9, 2020

En attendant de pouvoir vous délecter d'une nouvelle histoire, Disney+ a de belles nouveautés sorties en ce mois de septembre pour oublier un peu la rentrée et se plonger dans la magie de cet univers !