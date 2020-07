Disney+ : Le programme des films et séries du mois d'août apporte de la magie dans vos vacances !

Disney+ fait le plein de nouveaux programmes pour vous faire passer un été dans les meilleures conditions !

Depuis le 7 avril dernier, Disney+ est partie à la conquête de la France en proposant près de 500 programmes sur sa plateforme, dont les dessins animés cultes de notre enfance ! Si on est encore loin des performances de Netflix, le géant aux grandes oreilles se défend bien dans la course du streaming et continue de proposer des nouveautés chaque mois pour alimenter son catalogue magique. Au mois d'août, le site de Disney+ mise sur du classique et quelques contenus originaux à dévorer en revenant de la plage !

Contenus originaux

Howard : 7/08

Magic Camp : 14/08

Phinéas et Ferb, le film : Candice face à l’univers : 28/08

Le mois prochain, 3 programmes originaux entrent dans le catalogue dont un long-métrage documentaire sur Howard Ashman, un célèbre parolier de l'écurie Disney, plusieurs fois oscarisé pour des chansons cultes de dessins animés (Aladdin, La Petite Sirène). Un destin hors norme au pays de la magie et des musiques qui ne prennent pas une ride.

Films

Le monde de Narnia : L’odyssée du Passeur d’aurore : 7/08

Doit-on encore présenter ce grand classique ? Ce troisième volet cinématographique, inspiré des livres du même nom est à ne rater sous aucun prétexte ! Avec l'été, vous pouvez même vous refaire la trilogie d'un seul coup, en attendant un quatrième film qui est toujours en projet à l'heure actuelle.

Séries

Alex & co. (saisons 1 à 3) : 7/08

Mech-x4 ! (saisons 1 et 2) : 7/08

Once upon a time (saisons 1 à 3) : 7/08

Cool attitude (saison 1) : 14/08

Big City Greens (saison 1) : 21/08

Kirby Buckets (saisons 1 à 3) : 21/08

Gigantosaurus (saison 1) : 28 /08

Du côté des séries, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! La cultissime série Once upon a time est un parfait mélange pour revoir vos classiques et vous imprégner d'une ambiance incroyable, avec de la magie, des sorts et tout ce qui s'en suit. Un bon moyen de vous rattraper pour pouvoir (enfin) en parler à vos potes.