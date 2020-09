Disney+ dévoile le programme complet des films et séries arrivant sur la plateforme en octobre

On mate quoi en octobre sur Disney + ? La plateforme vient de dévoiler le programme complet des films et séries arrivant sur le catalogue français.

Arrivée le 24 mars 2020 en France, la plateforme Disney + a sauvé notre confinement avec ses nombreux films, séries et documentaires à binge-watcher sans culpabiliser pendant que tout le pays est à l'arrêt. Et elle va également nous aider à passer un meilleur automne, au chaud sous une couette ou sous un plaid, avec un bon chocolat chaud ou un thé, pendant que dehors, les feuilles tombent et les températures se raffraichissent. Le programme du mois d'octobre vient en effet d'être dévoilé et il nous promet de passer de nombreuses heures agréables devant des films et des séries en veux-tu en voilà, et ce pour tous les goûts ! Voici la liste complète ce de qui va sortir sur Disney + le mois prochain.

Les Simpsons, saison 31 : le 2 octobre 2020

Kim Possible : le 2 octobre 2020

Life-Size 2 : le 2 octobre 2020

Once Upon A Time, saisons 6 et 7 : le 2 octobre 2020

A l'épreuve d'une tribu, saison 3 : le 2 octobre 2020

L'étoffe des héros : le 9 octobre 2020

Mickey, Pluto et l'autruche : le 9 octobre 2020

L'anniversaire de Mickey : le 9 octobre 2020

Le remorqueur de Mickey : le 9 octobre 2020

Mère et fille, saison 1 à 4 : le 9 octobre 2020

Drôle d'amis, saison 3 : le 9 octobre 2020

CLOUDS : le 16 octobre 2020

Rencontre avec les chimpanzés : le 16 octobre 2020

A tout jamais, une histoire de Cendrillone : le 16 octobre 2020

Mère et fille, California Dream : le 16 octobre 2020

Léna rêve d'étoiles, saison 1 et 2 : le 16 octobre 2020

Les aventures d'Olaf : le 23 octobre 2020

Miss Peregrine et les enfants particulier : le 23 octobre 2020

Monsieur Popper et ses pingouins : le 23 octobre 2020

La garde du Roi Lion, saison 3 : le 23 octobre 2020

La grande imposture : le 23 octobre 2020

Bia, saison 1 : le 23 octobre 2020

The Mandalorian, saison 2 : le 30 octobre 2020

Thor Ragnarok : le 30 octobre 2020

Raiponce, la série, saison 3 : le 30 octobre 2020

Cosmos : nouveaux mondes : le 30 octobre 2020

Pour commencer, on te conseille d'ores et déjà de regarder L'étoffe des héros. Adaptée du best-seller de Tom Wolfe, cette série relate l’histoire des premiers astronautes américains. C'est en quelque sorte le premier programme de téléréalité, où des hommes et leurs familles sont instantanément devenus des célébrités dans une compétition qui les tuerait ou les inscrirait à jamais dans l’Histoire. Ensuite, on attend avec impatience de découvrir le court-métrage sur Olaf, le bonhomme de neige de La Reine des Neiges, qui suit les premiers pas d’Olaf au sein des montagnes enneigées d’Arendelle. Enfin, on ne manquera pas non plus de mater la saison 2 de The Mandalorian, avec le mignon Baby Yoda !