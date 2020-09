Dix pour cent revient enfin pour une 4ème saison (et c'est pour très bientôt)

Voilà la date à noter dans ton agenda.

Au milieu des séries françaises plus que moyennes, Dix pour Cent s'est imposé comme l'un des gros succès made in France et ce, dès ses débuts en 2014. Depuis, c'est avec délice que l'on découvre la vie mouvementée des agents et des talents d'ASK, une agence artistique. Bonne nouvelle pour tou·te·s les fans qui trépignent d'impatience à l'idée de retrouver leurs personnages préférés (déjà deux ans que ça dure, ça commence à faire...), la prochaine saison s'apprête à faire son grand retour à la télévision.

L'équipe a annoncé la grande nouvelle sur Twitter, en balançant par la même occasion un petit teaser. C'est donc le 21 octobre prochain que l'on pourra découvrir l'ultime saison de Dix pour Cent (oui on sait, nous aussi on a déjà la chiale). Rendez-vous à 21h05 sur France 2 ! Souviens-toi, on avait quitté la team dans une situation un peu fâcheuse : après un coup monté contre son collègue Mathias, Andréa est aujourd'hui à la tête de la direction de l'entreprise. Une position convoitée qui devrait lui attirer quelques ennuis...

De leur côté, Mathias et Noémie semblent sur le point d'annoncer une grande nouvelle, ce que l'on devine dans le court extrait diffusé sur les réseaux sociaux. Si l'on ne sait pas encore ce qu'ils ont derrière la tête, on imagine que ça doit être lié au départ possible des talents de Mathias, qui s'apprêtent à le suivre. Quant aux autres assistants, il y a également du changement dans l'air. Tandis que Camille va faire ses débuts en tant qu'agente pour représenter Sofia, Hervé va s'essayer à la comédie, en passant devant la caméra. Voilà qui promet encore de belles intrigues !

Surtout que niveau casting, la création de Fanny Herrero s'est encore dotée de grosses têtes du cinéma français mais pas que, puisque l'actrice américaine Sigourney Weaver, la star d'Alien, va faire son apparition dans son propre rôle. Mimie Mathy, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, Franck Dubosc, Muriel Robin, Jean Reno, Charlotte Gainsbourg, Julie Gayet, Guillaume Galienne, José Garcia, Rayane Bensetti, Stéphane Freiss ou encore Tony Parker feront également partie du casting. Sans oublier Nathalie Baye et sa fille Laura Smet, que l'on avait déjà vues dans la première saison, qui feront leur grand retour. Can't wait !