If you're going to San Francisco, voilà 10 spots cools & confidentiels à mettre sur ta bucket list

Vue de haut, on pourrait la prendre pour une métropole américaine comme une autre ; une ville urbanisée à l'extrême, dominée par les gratte-ciels et le bruit des sirènes hurlantes, avec pour seuls signes distinctifs un pont rouge flamboyant et une tour en forme de pyramide. Mais San Francisco est bien plus singulière que cela et mérite bien un stop - si ce n'est un voyage entier - lors d'un roadtrip sur la côte Ouest !

De la taille de Paris, San Francisco se révèle presque être une ville de campagne à l'échelle du pays : des écrins de verdure agrémentent chaque block, des maisons victoriennes de toutes les couleurs se dressent dans chaque rue, on s'y déplace en tramway à traction par câble (et pas juste pour le folklore !) et les gens qui y vivent la quittent pour la Silicon Valley pour travailler.

Profondément tolérante et respectueuse des libertés de chacun, San Francisco te fera vivre une expérience unique : prépare-toi à tomber amoureuse de la City by the Bay avec ces 10 spots choisis par la rédac pour t'adonner à différents plaisirs et t'imprégner de l'atmosphère chill de la ville.

Le quartier de Nob Hill. San Francisco est bien des choses mais lorsque l'on visite la ville en tant que touriste, certaines attractions ou points de vue marquent plus de d'autres. Le quartier de Nob Hill, situé dans la partie Nord-Est de la ville, offre un joyeux mélange de détails 100% san franciscains - les avenues escarpées, les petites maisons de toutes les couleurs, mais surtout les « cable cars », ces tramways historiques et bruyants qui révèlent tous leurs secrets dans le fameux Cable Car Museum, leur musée dédié.

Le tips de la rédac' : À quelques pas de là seulement (une vingtaine de minutes à pieds, pour être précis), rendez-vous dans le quartier Russian Hill où se trouve l'iconique et so Instagrammable Lombard Street : l'une des rues les plus sinueuses au monde avec ses 8 virages en pente, et ses magnifiques parterres de fleurs de chaque côté. Pas de doute, nous sommes bien à San Francisco, une ville qui ne ressemble définitivement à aucune autre !

Le quartier Castro. Considéré comme l'un des quartiers les plus populaires de San Francisco, Le Castro mérite bien que l'on s'y attarde une demi-journée ou plus. Épicentre de la communauté LGBTQ+ depuis l'iconique mouvement hippie que fut le Summer of Love - mais aussi grâce au militant Harvey Milk qui en fit son QG au milieu des années 70 - Le Castro respire la tolérance et la liberté depuis son artère principale jusqu'aux petites rues calmes nichées juste derrière.

Le tips de la rédac' : must do pour celles et ceux qui aiment s'imprégner d'un lieu et en garder des souvenirs mémorables. Gilles, guide français expatrié à San Francisco depuis 10 ans, parle de Castro avec un enthousiasme contagieux et propose (entre autres) une visite guidée à la découverte de l'histoire politique du district. Lutte pour les droits des personnes homosexuelles, épidémie du virus du sida, histoire du rainbow flag... des sujets forts sont abordés, tout comme des choses plus légères à l'instar de l'histoire de la Maison Bleue de Maxime Leforestier située à deux pas. Unpour celles et ceux qui aiment s'imprégner d'un lieu et en garder des souvenirs mémorables.

Le SFMoMA. San Francisco recèle de musées pour tous les goûts mais lorsqu'il s'agit d'art, le Musée d'Art Moderne aka le SFMoMA est un incontournable. Premier musée d'art du genre de la côte Ouest des États-Unis, le lieu abrite plus de 1 100 œuvres réparties sur 15 000m² et 7 niveaux avec aussi bien des peintures de Matisse ou Frida Kahlo que des toiles d'Andy Warhol ainsi qu'un mur végétal à couper le souffle sur l'une des terrasses de l'édifice.

Depuis le 23 mai 2019, une oeuvre tout à fait singulière s'est également invitée dans l'enceinte du SFMoMA : l'installation vidéo de l'artiste français JR, inspirée des Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. Installée au rez-de-chaussée, la fresque interactive met en scène pas moins de 1 206 citoyens en mouvement - on pourrait facilement passer deux heures à la contempler tant elle est fascinante !

Le tips de la rédac' : Pour s'accorder une pause dans sa journée passée au SFMoMA, son délicieux restaurant baptisée : Pour s'accorder une pause dans sa journée passée au SFMoMA, son délicieux restaurant baptisée In Situ saura combler gastronomes et amateur·ice·s d'art avec ses plats signés de grands chefs, inspirés d’œuvres du musée et issus de produits locaux et de saison.

Le quartier Mission. District historique de San Francisco baptisé en référence à l'église missionnaire San Francisco de Asís qui s'élève en son cœur, Mission est aujourd'hui l'un des quartiers les plus prisés de la ville pour l'atmosphère conviviale qui s'en dégage, le melting pot qui l'anime et les nombreuses fresques qui la colorent.

Car si l'on vient à Mission, ce n'est pas juste pour déguster des tacos, siroter des frozen margaritas ou faire du shopping : on vient aussi en prendre plein les yeux avec les œuvres d'artistes internationaux peintes sur les façades - et souvent porteuses de message politique, comme le fameux Women's Building, un centre social entièrement dédié aux femmes, avec sa façade majestueuse peinte par 12 artistes femmes de 1990 à 1994.

Le tips de la rédac' : Pendant votre visite de Mission, n'oubliez pas d'admirer la vue imprenable sur Downtown San Francisco depuis le parc Mission Dolores, lui aussi très prisé des locaux. Qué bonito!

Alamo Square. Posté au cœur de San Francisco, Alamo Square est définitivement l'un des parcs les plus agréables pour simplement chiller entre amis, lors d'une belle après-midi de printemps. Situé en hauteur, comme bien d'autres points de vue à SF, le lieu offre un contraste saisissant entre la skyline qui se dessine à l'horizon, et le premier plan occupé par les Painted Ladies, ces petites maisons colorées de style victorien.

Avec plusieurs dizaines de milliers de maisons victoriennes implantées dans la ville, San Francisco saura charmer les fans d'architecture comme ceux·celles qui n'y sont pas particulièrement sensibles : leur façade longiligne, leurs moulures travaillées et leurs couleurs chatoyantes en font presque des monuments historiques. D'ailleurs, elles en sont puisque certaines datent toujours du 19ème siècle, préservées du séisme ravageur de 1906.

Le tips de la rédac' : En arrivant ou en repartant d'Alamo Square, accordez-vous une pause bière fraîche au parc Patricia’s Green In Hayes Valley, légèrement plus bas. La place, décorée de superbes statues, est un lieu prisé pour manger une glace ou une pâtisserie, et est un bon point de départ pour faire du lèche-vitrine.

Le parc du Presidio. Outre le mythique Golden Gate que l'on peut observer depuis le sentier côtier ou même la plage, le parc du Presidio offre bien d'autres choses à faire, et ce dans un environnement de (quasi) pleine nature ! Ancienne base de l'armée américaine, devenue parc national en 1994, le Presidio s'explore gratuitement et se visite aussi bien à pieds qu'à vélo en longeant la baie ou en parcourant ses quelques 38km de pistes de trail.

Les amoureux de randonnée ou de beaux points de vue ne sont les seuls visiteurs gâtés au Presidio : le parc se révèle aussi être un véritable temple sportif avec court de tennis, terrain de baseball, mur d'escalade, golf ou encore bowling. Lorsque la saison s'y prête, un camping ouvre même ses portes et offre aux aventuriers la possibilité de dormir à la belle étoile et de se réveiller dans le cadre enchanteur d'une forêt de séquoias, habitée par plus de 300 espèces d'oiseaux et autres petits mammifères.

Le tips de la rédac' : Envie d'un break dans votre journée sportive ? Faites un stop à Arguello, le restaurant mexicain du Presidio, qui sert de délicieuses spécialités légèrement spicy, un guacamole crémeux à souhait et des chips tortilla faites maison.

Fisherman's Wharf. Tout au nord de la ville, Fisherman's Wharf est l'un des plus vieux quartiers de San Francisco, et la multitude d'activités qu'il recense en fait un spot touristique incontournable. Ici, l'Aquarium of the Bay ou encore le célèbre musée de cire Madame Tussauds proposent des expériences divertissantes pour petits et grands, mais c'est aussi et surtout l'ancienne prison d'Alcatraz, accessible en ferry depuis Pier 39, qui attire les visiteurs du monde entier. Côté gastronomie, on y mange bien évidemment des produits de la mer - poisson, fruits de mer et surtout crabe - avec vue sur la marina.

Le tips de la rédac' : La promenade à Fisherman's Wharf offre un spectacle tout aussi distrayant sur le Pier 39. Au bout de la jetée, en toutes saisons, un banc de lions de mer squatte les plateformes flottantes et s'exprime bruyamment - si vous ne trouvez pas l'accès de la passerelle, il vous suffit de tendre l'oreille pour vous mener à eux !

Le Golden Gate Park. L'une de particularités de San Francisco réside dans ses nombreux parcs publics, fruits d'une volonté de la municipalité d'offrir à tous les citoyens un espace vert à moins de 10 minutes à pied de leur habitation. Le Golden Gate Park, l'un des plus vastes de la ville, s'impose comme une véritable oasis urbaine où l'on peut facilement passer la journée sans s'ennuyer une seconde.

Outre ses jardins somptueux, incluant un jardin botanique, un jardin japonais, un jardin de roses, un conservatoire de fleurs ou encore une chute d'eau, le parc abrite quelques-unes des activités les plus ludiques et kid-friendly de la ville comme l'Académie des Sciences de Californie - l’un des plus grands musées d'histoire naturelle du monde - un centre équestre ou encore le zoo de San Francisco, plus au sud. Pour s'accorder une parenthèse hors du temps, c'est ici que l'on vient buller !

Le tips de la rédac' : En amis, en amoureux ou en famille, rendez-vous sur les berges du Stow Lake pour louer un bateau à l'heure. Pédalos ou barques sont disponibles à la location de 10h à 16h et permettent de faire un joli tour autour de la Strawberry Hill, un îlot avec des chutes d'eau sur lequel il est possible d'accoster pour faire une petite balade dépaysante.

Le Ferry Building. À l’extrême Nord-Est de San Francisco, l'ancien terminal d'où allaient et venaient les ferries dans les années 1900 s'est refait une beauté en 2003, transformant cet ancien édifice maritime en magnifique halle pour épicuriens. Sous la tour, inspirée de la Giralda de Séville, s'épanouit aujourd'hui un food court où quelques 20 000 locaux et touristes viennent s'approvisionner chaque jour en produits du coin. Glacier, fromager, traiteur japonais, fried chicken... les stands s'alignent sous la voûte de verre, offrant une balade riche en saveurs. À l'extérieur du bâtiment, sur la jetée, un marché de petits producteurs locaux s'installe tous les jours de la semaine ; une atmosphère conviviale qui offre un contraste saisissant avec le Financial District à une rue de là !

Le tips de la rédac' : Tous les mardi et samedi matin durant 2h, l'organisme : Tous les mardi et samedi matin durant 2h, l'organisme Edible Excursions propose une visite guidée (et gustative !) à la découverte des artisans du Ferry Building, passant de boutique en boutique pour déguster les spécialités - attention, venir le ventre vide absolument où vous risquez de le regretter ! En prime, le guide nous en apprend plus sur l'histoire du bâtiment, qui est aujourd'hui une icône de San Francisco.

Le restaurant Palette. Dans le quartier de South Market - SoMa pour les intimes - le restaurant Palette ouvert en 2019 est le lieu idéal pour un rendez-vous amoureux. Outre sa déco cosy, tamisée, réchauffée à la lueur du four semblable à une cheminée, la cuisine que l'on y sert est particulièrement fine et travaillée ; rien de tel pour impressionner son date. Ici, comme dans bien des endroits à San Francisco, les ingrédients sont tous de saison et produits dans la région : un gage de saveur et de qualité indéniable. Les prix se situent plutôt dans la fourchette haute mais pour une occasion particulière, vous ne regretterez pas votre résa.

Le tips de la rédac' : En attendant vos plats (ou pas d'ailleurs), prenez le temps d'admirer la galerie d'art du restaurant où plus de 100 artistes locaux exposent leurs photos et tableaux. Bien sûr, vous pouvez même en acheter une si vos finances vous le permettent !

Virgin Hotels San Francisco. Idéalement situé dans le quartier de SoMa, un emplacement central qui permet de se déplacer facilement dans la ville, l'hôtel quatre étoiles du groupe Virgin, inauguré courant 2019, est un petit bijou de modernité offrant des prestations irréprochables sur toute la ligne. Restaurant délicieux, rooftop canonnissime et chambres design tout équipées en font un lieu de choix pour séjourner à SF, plutôt en couple. Car si l'on peut s'y rendre entre potes, le cadre feutré des parties communes et les salles de bains ouvertes sur la chambre sont plus propices à la séduction qu'à la fiesta !

Le tips de la rédac' : Gouttez entre autres au petit-déjeuner servi au restaurant de l'hôtel : non seulement les plats y sont savoureux, modernes et instagrammables, mais le service y est également agréable.

