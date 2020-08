Dos à dos, en cuillère, entrelacés, la façon dont ton couple s'endort en dit beaucoup sur ta relation

Petit point dodo !

Les positions dans lesquelles nous nous endormons ne trahissent pas seulement notre personnalité, elles permettent également d'analyser la solidité d'un couple. Les jambes entremêlées, les corps distancés, les visages en contact, ces positions choisies par les couples pour gagner les bras de Morphée ont été soigneusement étudiées par des expert·e·s du sommeil qui ont permis de dégager leurs significations. Alors, comment ton couple s'endort chaque nuit et surtout, qu'est-ce que cela veut dire ? On fait le point !

#1 Dos à dos

Gare aux idées reçues : s'endormir en se tournant le dos n'est pas forcément le signe que la relation va mal. Au contraire, il s'agit d'une preuve de confiance, de connexion et de sécurité. Adoptée par la majorité des couples (27% des couples selon une étude menée par la psychologue Corrine Sweet), cette position prouve à la fois que chaque partenaire se sent proche de l'autre mais sait garder une certaine indépendance. Attention, trouver le sommeil dos à dos de chaque côté du lit peut également indiquer un malaise dans le couple, surtout si cela est nouveau.

#2 Sur le ventre

Position préférée car confortable, dormir sur le ventre dans le cadre d'une relation à deux n'est pas toujours très bon signe. Cela peut en effet laisser penser que celui ou celle qui s'endort ainsi n'arrive pas à se défaire de ses habitudes de célibataire et est davantage centré·e sur son propre confort. Plus inquiétant, cela peut également être une manière de se replier sur soi-même, notamment afin d'éviter un contact physique ou une relation sexuelle. De façon générale, dormir sur le ventre lorsque l'on est en couple peut révéler une certaine anxiété...

# En cuillère

Si vous avez pris l'habitude de dormir dans la position des petites cuillères, c'est qu'il y a entre vous une profonde complicité et une très forte connexion. Position très intime, celle-ci témoigne généralement d'une relation de couple épanouie, mais aussi d'une relation sexuelle qui fonctionne : il n'est pas rare de s'endormir ainsi après avoir fait l'amour. Celui ou celle qui se place derrière l'autre et qui l'enveloppe de ses bras manifeste également un besoin de protection, d'attention.

Mais attention, la position des cuillères n'est pas toujours le signe que tout va bien dans un couple. Si l'un·e de vous a tendance à se recroqueviller sur le côté du lit et que son ou sa partenaire se place derrière elle pendant la nuit en l'entourant de ses bras, cela peut également dire que la communication au sein du couple est rompue et qu'il/elle cherche à renouer le contact avec l'autre. Dans ce cas, une conversation semble s'imposer...

Crédit : Unsplash @spanic

#4 Face à face, sans se toucher

Il n'est pas nécessaire de dormir collé·e·s l'un·e à l'autre pour se sentir proche de son ou sa partenaire. Face à face, les deux visages posés à quelques centimètres, les deux amant·e·s peuvent continuer à entretenir un lien fort, même pendant le sommeil. C'est d'ailleurs ce qui a été observé par les experts : cette position démontre souvent un haut niveau exigence des partenaires qui cherchent à garder un oeil sur l'autre, même la nuit. Si la relation est généralement très puissante et passionnelle, la confiance accordée à l'autre reste fragile...

#5 La tête posée sur le buste ou dans le creux du cou

Bon, on ne va pas se mentir, il s'agit d'une position très choubidou mais difficile à tenir toute une nuit. On retrouve les couples enlacés ainsi surtout après une partie de jambes en l'air. D'ailleurs, ce sont surtout les nouveaux couples qui aiment se blottir de cette façon. Celui ou celle qui se réfugie dans le creux du cou de son ou sa partenaire peut également manifester un certain besoin de protection.

Crédit : Unsplash @heftiba

#6 Enlacé·e·s toute la nuit

Sans surprise, dormir enlacé·e·s toute la nuit, les mains jointes, les bras liés et les jambes entremêlées est généralement la preuve que les sentiments éprouvés sont très forts. Si les visages se touchent, cela peut également signifier que les deux partenaires cherchent à garder le contact, en toute circonstance. Toutefois, comme pour la position précédente, il n'est pas rare de voir le couple se défaire dans la nuit. Pas de panique, c'est juste le signe que chacun·e a besoin de son indépendance. C'est même plutôt la preuve que la relation est saine !

Crédit : Unsplash @wevibe

Alors, dans quelle position vous endormez-vous la nuit ?