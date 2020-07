Elle dénonce les astuces des influenceuses pour paraître plus minces avec des photos avant/après qui n'en sont pas vraiment 

Un message qui encourage le body positivisme et qui permet de relativiser.

De nombreuses études se sont penchées sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs et les résultats sont unanimes : course aux likes, exposition d'un bonheur souvent artificiel et corps parfaits, Instagram et consorts génèrent des sentiments négatifs, comme la jalousie, la solitude voire même la dépression. Dans cet espace où tout est étudié pour paraître le plus attractif possible, difficile de l'observer avec distance.

Sur son compte Instagram, la journaliste Danae Mercer dénonce justement les travers d'Instagram, en publiant des montages photos particulièrement parlants. Sur une première image, on peut voir la jeune femme se mettre en scène comme le font les influenceuses. Filtres, poses, décors, tout est savamment orchestré pour proposer un cliché « parfait ». En revanche, sur la seconde, la journaliste se dévoile sous un autre angle, beaucoup moins flatteur. Elle laisse apparaître sa cellulite, ses vergetures, ses « kilos en trop ». L'idée ? Dénoncer les astuces utilisées par les instagrammeuses pour afficher des silhouettes de rêve.

Car si l'avant/après est plutôt saisissant, aucune retouche n'a pourtant été opérée entre les deux photos. En opposant ainsi ces deux clichés, Danae Mercer entend bien faire comprendre à sa communauté que tromper ses abonnés est un jeu d'enfant et que l'on peut embellir n'importe quelle photo avec quelques trucs et astuces. Sur son compte, on peut la voir par exemple se cambrer de façon à mettre en valeur ses fesses rebondies, postérieur qu'elle affiche avec de la cellulite sur un autre cliché à la lumière moins avantageuse. La magie de la photographie...

Dans une démarche de body positivisme, qui vise à encourager l'acceptation de soi, la journaliste précise dans un post qu'il n'y a cependant absolument aucune honte à vouloir se sentir belle, séduisante et sexy. Le but n'est pas de blâmer les Influenceuses ou les femmes qui aiment se prendre en photo, ni même de condamner les artifices utilisés pour upgrader un post Instagram. Ayant travaillé dans le milieu de la mode et de la beauté, la jeune femme rappelle que jouer avec les filtres, la lumière, la posture fait partie de l'art de la photographie.

Si tricher fait donc partie du jeu, il faut en revanche savoir garder une certaine distance avec ces images retouchées et ces corps irréels. Et il est bien là le problème : saturé·e·s de clichés tout aussi parfaits les uns que les autres, on en oublie parfois les subterfuges. Doutes, comparaison, complexes, être sans cesse confrontées à ces silhouettes qui répondent toutes aux canons de beauté du moment peut avoir des conséquences désastreuses sur notre santé mentale.

De la cellulite, des vergetures, des bourrelets, le compte Instagram de Danae Mercer fout donc un uppercut aux diktats de beauté, mis en place notamment sur des réseaux sociaux comme Instagram. A l'heure où magazines féminins et autres influenceur·ses nous bassinent d'ailleurs avec le summer body, ces clichés font juste un bien fou !