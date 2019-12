Elle retranscrit l'enfer de l'endométriose avec un maquillage à couper le souffle

Malgré le nombre de femmes concernées, plus d'une sur dix, l'endométriose reste une maladie dont on parle peu. A peine quelques années qu'on commence enfin à la nommer et à identifier ses symptômes, qui se manifestent par d'intenses douleurs au niveau de l'estomac, une grosse fatigue, parfois une incontinence anale et d'horribles nausées. En plus de devoir faire face aux maux physiques et combattre le poids émotionnel de cette maladie, les femmes atteintes d'endométriose sont souvent discréditées, traitées de menteuses, notamment par le corps médical.

C'est pourquoi la jeune maquilleuse Andrea Baines, qui souffre elle aussi de cette maladie, a souhaité rendre visible cette pathologie totalement niée. Grâce à son talent et à la magie du maquillage, la makeup artist de 34 ans s'est emparée de son compte Instagram pour partager une série de photos sur l'enfer de l'endométriose, capturée par la photographe Emma Wilson. Sur le corps du model Rachel Berwick, également touchée par cette maladie, elle a dessiné d'énormes coupures sanguinolentes au niveau du bas ventre.

Chair à vif, marques de hématomes, plaies béantes, le corps lacéré de la jeune femme glace littéralement le sang. Pari gagné pour Andrea Baines donc qui souhaitait marquer les esprits, éveiller les consciences mais surtout « transmettre la douleur de vivre avec l'endométriose, les cicatrices que l'on ne voit pas, l'agonie d'une maladie invisible » explique-t-elle. « Parfois, la douleur m'immobilisait carrément au lit. Le fait que cette maladie soit invisible peut être très difficile à gérer car les gens pensent que vous allez bien » confie-t-elle au site Tyla.

Actuellement à sa troisième opération chirurgicale à cause de l'endométriose, la makeup artist qui doit aujourd'hui vivre avec des tissus endommagés au niveau de ses organes internes rend compte des douleurs de la maladie grâce à un travail saisissant. Et remplit amplement la mission qu'elle s'était donnée : qu'il résonne chez toutes les femmes concernées, mais pas que. Bravo !