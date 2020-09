En 2020, le manque de voyage provoque un stress plus important chez les voyageurs

Une année compliquée pour les voyageurs qui aiment voir le monde !

Pour les baroudeur·euse·s, 2020 est clairement la pire année pour espérer s'échapper un peu le temps d'un voyage au bout du monde. Depuis mars dernier, la fermeture des frontières et l'arrêt net des voyages liés à la situation sanitaire ont eu des effets négatifs sur le tourisme... et le moral des voyageurs. Même si une compagnie aérienne prévoit de proposer bientôt des vols « vers nulle part », ce n'est pas demain la veille qu'on sirotera une Piña colada sur une plage du Mexique. Dans les faits, quels sont les effets négatifs d'un manque d'évasion prolongée ?

Selon l'Amex Trendex 2020, une étude sur les tendances d'American Express, le manque de voyage a provoqué un stress et une anxiété plus élevés chez les voyageurs.

Le sondage effectué sur 2000 personnes considérées comme des « voyageurs de la population générale » (ménage à 60000€/an) a donné des résultats sans appel : 1 personne sur 2 a vu son stress augmenter à cause de l'interdiction de voyager sur la planète. C'est bien connu, les vacances sont un bol d'air frais dans nos vies d'hyper actifs, on comprend donc aisément pourquoi c'est plus compliqué ces dernières semaines...

Pour en rajouter une couche, 3 personnes sur 4 considèrent que le voyage est l'une des activités qui leur manquent le plus à l'heure actuelle. Entre les informations polluantes de la TV, le masque, les gestes à adopter et un peu (moins) de lien social, il nous faudrait certainement un peu d'évasion pour pouvoir oublier tout ça et repartir du bon pied. La meilleure solution ? La France, pardi !