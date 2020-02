Si l'on a longtemps présumé que la masturbation n'était qu'une affaire d'hommes, les mentalités sont définitivement en train de changer et de faire de la place aux femmes dans le joyeux cercle du plaisir solitaire. Oui, les femmes aussi se masturbent (shoking!) et une récente étude a d'ailleurs montré qu'elles tendent à le faire plus souvent qu'on l'imagine - ou tout du moins que les hommes l'imaginent !

Une étude menée par la marque de sextoys Tenga en 2019 s'est intéressée à la pratique de la masturbation lorsque l'on est en couple, et les résultats ont mis en évidence quelque chose de mindblowing. Lorsqu'elles sont en couple, les femmes seraient 66% à se masturber seules - alors que 64% des hommes interrogés ont répondu la même chose. Ce ne sont que deux petits points d'écart, mais cela prouve tout de même quelque chose de fort : en couple, les femmes se masturbent plus que les hommes !

Mais lorsque l'on a posé la question « Votre partenaire se masturbe t-il·elle ? » aux sujets de l'expérience, les résultats n'ont, là non plus, pas manqué de surprendre. Alors que les femmes ont été 51% à affirmer que leur partenaire se masturbe seul, les hommes ne sont que 43% à penser que leur partenaire le fait. Oh oh, ces messieurs risquent de prendre une claque en lisant ces lignes : ils sont de toute évidence nombreux à être dans le déni des activités solo de leur conjoint·e !

Bon, la raison de ce fossé entre la pensée et la réalité est plutôt évidente : alors que 60% des hommes ont déjà parlé masturbation à leur partenaire, les femmes ne seraient que 40% à l'avoir déjà fait. Alors forcément, on comprend pourquoi les hommes sont aussi largués !

Et d'ailleurs, quand on y pense, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que les femmes se masturbent davantage que les hommes lorsqu'elles sont en couple ? À la rédac', on ne voit qu'une hypothèse : les hommes seraient plus souvent satisfaits de leurs ébats que les femmes, et éprouveraient donc moins le besoin de se procurer du plaisir solo. On ne veut pas dire, mais cela irait dans le sens d'une autre étude de 2019 qui constatait que les femmes ont plus de mal à atteindre l'orgasme que les hommes.

Mais si vous avez d'autres idées pour expliquer que les femmes se pougnettent plus, vous êtes libres de les avancer ;)