En couple, voici le jour de la semaine où vous avez le plus de chance de vous disputer

Une étude révèle quelle est la journée où les couples se crêpent le plus le chignon !

On ne sait vraiment jamais comment elle commence ni pour quel motif, mais la dispute dans un couple est quasiment inévitable (et saine à en croire les spécialistes). D'une petite remarque pour les vêtements qui traînent aux tâches ménagères à l'origine d'une dispute pour 1 couple sur 2, elle fait partie intégrante de nos relations... mais ne dure jamais vraiment longtemps, on vous rassure. D'ailleurs une étude s'est penchée sur une vraie question : Quel jour de la semaine est le plus propice aux chamailleries dans une relation ?

À ce sujet, le site betterbathrooms.com a interrogé près de 3000 personnes sur les dites tensions qui pouvaient apparaître au sein du couple dans une semaine, et le résultat est sans verdict : la tension est à son paroxysme le jeudi, entre 18h et 20h ! Pourquoi ? La raison est très simple : la fatigue et le stress accumulés au cours de la semaine sont deux facteurs déterminants pour faire déborder le vase à la moindre remarque.

Mais une chose est aussi à retenir de cette grande étude : les disputes seraient plutôt une soupape pour relâcher toute la pression, sans qu'il y ait un réel motif. La cuvette des toilettes, le lave-vaisselle plein ou encore le linge sale par terre dans la chambre ne sont que des broutilles !