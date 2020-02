En couple, voilà les 3 choses qu'on ne veut pas que notre partenaire fasse

Il n'est pas toujours simple de vivre en couple, particulièrement passé la phase dite de « lune de miel », aussi excitante qu'exaltante. Une fois revenus les pieds sur Terre, de nouvelles petites choses peuvent entrer dans votre quotidien à deux et vos zones de confort peuvent se retrouver bousculées par les habitudes de l'un et l'autre. Pas forcément flagrantes les premières semaines de la relation ! La perfection ne tient jamais sur la longueur et vos vrais « vous » finiront forcément par ressortir. Mais au bout de combien de temps ?

Une nouvelle étude du site FromMars a interrogé près de 2000 Britanniques sur la fameuse « zone de confort d'une relation » afin de connaître réellement le temps qu'il faut aux couples pour être à l'aise avec certains sujets abordés. On ne parle pas encore de mater du porno ensemble, seulement de choses plus concrètes, en accord avec nos journées actuelles.

L'hygiène, le poids, les règles ou les petits moments de la vie de tous les jours, tout le package d'une vie en duo réunie en une seule enquête.

Si cette étude est très disparate selon les sujets - les mecs mettent 6 mois à parler des règles à leur meuf - 3 grandes choses sont clairement plus difficiles à faire accepter de notre part à notre partenaire. Combien de temps faut-il aux hommes et aux femmes pour lâcher du lest à leur moitié concernant ce trio infernal ?

15 mois pour les hommes

13 mois pour les femmes

1 an (et plus), c'est le temps qu'il faudra pour ne plus « juger » la prise de poids dans un couple, presque inévitable lorsqu'on se retrouve dans une situation stable. Dans les deux, il n'y a pas une grande disparité de genre et le Netflix&Chill&Burgers ne prendra pas trop de temps à s'installer au sein du foyer !

10 mois pour les hommes

11 mois pour les femmes

Un mois d'écart n'est pas si grand, mais cette pratique, plus féminine que masculine (bonjour le conditionnement) semble plus trotter dans la tête des nanas que des mecs. Il faut dire que le martèlement a été beaucoup plus poussé du côté de la gent féminine, depuis des décennies maintenant ! Heureusement, les choses changent dans le bon sens.

9 mois pour les hommes & femmes

12 mois pour les femmes

3 mois ce n'est peut-être pas grand-chose... sauf quand on voit les genres accolés à ces chiffres. Encore une fois, les femmes semblent ne pas vouloir lâcher du lest sur cette « pratique », préférant attendre un an avant de passer le cap des broussailles ardentes. Le naturel, il n'y a que ça de vrai, n'est-ce pas ?