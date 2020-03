En manque de Vinted ? Voilà 20 conv' absurdes entre Vinties repérées par ce compte Insta

Le meilleur du pire de Vinted compilé dans ce compte Insta absolument GE-NIAL.

Depuis le début du confinement, on n'arrête pas de compléter cette liste virtuelle de choses toutes bêtes qui nous manquent cruellement. Parmi elles, il y a bien sûr ces emplettes sur Vinted que l'on faisait ̶q̶u̶o̶t̶i̶d̶i̶e̶n̶n̶e̶m̶e̶n̶t̶ fréquemment. En attendant des jours meilleurs, on comble ce manque comme on peut, en empaquetant ces fringues qui n'attendent que d'être envoyées, en flânant du côté des nouveautés mettre (encore plus) de pièces en fav'... et en allant prendre des nouvelles de ces Vinties en furie, celles qui font les beaux jours du compte Insta "Les casse-couilles de Vinted".

Si tu ne connais pas cette page, c'est le moment de rattraper ton retard ! Sont répertoriées les conv' les plus chelou, les échanges les plus vénères, les discussions les plus absurdes. Et c'est juste addictif, on peut littéralement passer des heures à lire ces publications perchées. Ça tombe bien : ce n'est pas ce qui manque du temps en ce moment...

#1 Quand tu regrettes amèrement de ne pas avoir fait Chti LV2...

#2 Un manteau Pimkie et rien ne va plus...

#3 Parle bien stp, on n'a pas élevé les chacaux ensemble

#4 Nouvelle tendance BDSM, bonjour

#5 Y'a des claques qui se perdent...

#6 Miskine un peu

#7 Rendez-vous en terre inconnue

#8 Wesh alors

#9 L'octogone reprend ses droits

#10 Si à 50 ans t'as pas une Casio, c'est que t'as raté ta vie

#11 Les meufs, ça avance le permis ?

#12 Je ne suis pas folle vous savez, bonsoir

#13 85 dm3, pourquoi ?

#14 Bicrave de dents de lait

#15 Rat le ku

#16 Le string Princesse TamTam qui va vivre sa meilleure vie

#17 Arrête, ça devient gênant

#18 On a dit, rends l'argent !

#19 Pas pour les cagoles de Marseille

#20 No pain, no gain

Tu sais comment régler tes comptes avec la prochaine relou ou le prochain pervers vu·e sur Vinted... et ce sera l'occasion d'en faire profiter toute la communauté rassemblée autour de ce compte Insta absolument hilarant.