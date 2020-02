En panne d'inspis pour Halloween ? Ces 10 costumes sont les plus populaires en 2019 selon Google

Pour être encore plus stylée que la plus stylée de toutes tes copines.

Chaque année, c'est pareil : à défaut de temps (et surtout de motivation, avoue-le), tu te retrouves à traîner sur des sites de déguisements cheap à la recherche du costume original et scary pour ta soirée d'Halloween. Hélas, ce shopping express s'avère rarement fructueux et tu finis généralement par n'acheter que de vulgaires access' « histoire de ». Alors pour éviter que la malédiction ne se répète cette année encore, Google a dévoilé le classement des costumes d'Halloween les plus populaires en 2019. Maintenant que tu connais les déguisements qui marchent à tous les coups, il ne te reste plus qu'à faire appel à ta créativité et ton imagination afin de dégoter LE costume badass à mort.

#1 - It (Ça)

Crédit : Warner Bros. Pictures

#2 - Les sorcières

Crédit : The CW

#3 - Spider Man

Crédit : Sony Pictures

#4 - Les Dinosaures

Crédit : Buena Vista Television

#5 - Les personnages de la série Disney The Descendants

Crédit : Disney Channel

#6 - Les clowns

Crédit : The CW

#7 - Les personnages du jeu vidéo Fortnite

Crédit : Instagram @Fortnite

#8 - Chucky

Crédit : Universal Pictures

#9 - Les années 80

Crédit : Netlix

#10 - Les licornes

Crédit : Netflix

Happy Halloween girls !