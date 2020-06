En proie aux insomnies ? Essaie la respiration de la lune pour t'aider à retrouver le sommeil

Les insomnies ont du souci à se faire.

Après un nombre incalculable d'essais pour vaincre tes insomnies, tu galères toujours à trouver le sommeil ? C'est sûrement parce que tu n'as pas tenté la respiration de la lune, une technique tout droit débarquée du Japon qui ferait des petits miracles. Issue de la méthode Kaizen, celle que l'on appelle en anglais le moon breathing parvient à convoquer le sommeil en agissant directement sur le système nerveux. Oui oui !

Pour ça, rien de plus simple ! Il suffit de t'allonger tranquillement sur un lit, de fermer les yeux et de boucher ta narine droite avec ton pouce droit de façon à ne respirer que du côté gauche, celui qui est directement lié au système nerveux. En inspirant et en expirant ainsi, on retrouve d'abord une respiration calme et profonde, on fait le vide dans notre tête, on chasse toutes les mauvaises pensées qui polluent notre esprit et qui nous empêchent de gagner les bras de Morphée.

Après avoir répété ce mouvement plusieurs fois, le sommeil vient nous attraper en quelques minutes seulement. Et s'il se fait toujours désirer, tu peux également tenter la respiration alternée, une méthode redoutable pour calmer l'anxiété et déconnecter. Voilà, tu peux dire bye bye à tes bons vieux moutons, ils ont fait leur time !