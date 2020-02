En voiture Simone, ces 10 villes françaises ont été élues les plus accueillantes

Qui a dit qu'il fallait aller au bout du monde pour être accueilli les bras ouverts ? Le site Booking.fr a révélé les 10 destinations les plus accueillantes au monde mais n'a pas oublié la France pour autant lors de ses Traveller Review Awards 2020 ! En troisième position des pays les plus primés pour ses services aux touristes, la France compte plus de 60 000 établissements récompensés (hébergements et compagnies de transports) aux quatre coins de l'hexagone.

Dans ce méli-mélo d'awards, 10 villes françaises sortent du lot en comptant la plus grande proportion d'hébergements primés ! Des hôtels aux appartements en passant par des chambres d'hôtes, les hébergeurs ont usé d'imagination pour faire vivre une expérience incroyables aux voyageurs du monde entier. Et cela paye ! Loin de se concentrer sur Paris et ses alentours, c'est en province que la grande majorité des villes les plus accueillantes se trouvent... Qui sont-elles ?

La ville de Chartres

La ville de Versailles

La ville de Chessy

La ville de Saint Valery sur Somme

La ville de Bourges

La ville de Kaysersberg

La ville de Riquewihr

La ville de Saint-Aignan

La ville d'Arras

La ville de Ribeauvillé

L'Alsace, les Haut de France et la région Centre Val de Loire sont les plus appréciées par les voyageurs selon cette étude de booking.fr. Et toi, t'as prévu d'aller où ?