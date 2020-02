Encore plus hot que la levrette, voilà la position du Super G

On ne la présente plus : la levrette est un classique du Kamasutra et même la préférée des Français·e·s ! Pour rappel (mais est-ce bien utile ?), il y a d'un côté le partenaire pénétrant qui se tient derrière son ou sa partenaire et l'autre qui est à quatre pattes. Evidemment, comme on est en 2020 et que le Kamasutra se veut plus moderne, plus audacieux et plus inclusif, il est tout à fait possible - dans un rapport hétérosexuel - de pénétrer son partenaire masculin à l'aide d'un godemichet. Eh oui, en matière de sexe, il est important de se montrer créatif !

Ça tombe bien, on a sous la main une petite variante de la levrette qui devrait intéresser les plus curieux·ses : le Super G. Concrètement, cette position ressemble grosso modo au classique du Kamasutra : on a toujours le pénétrant placé derrière son ou sa partenaire et ce·tte dernièr·e qui se tient à quatre pattes. Sauf que cette fois-ci, au lieu de former un angle droit, les jambes de celle ou celui-ci s'inclinent légèrement vers le sexe de son ou sa partenaire, comme s'il s'apprêtait à s'assoir sur ses genoux.

A la clé ? Outre un meilleur confort, ce nouvel angle permet une pénétration plus profonde, du moins plus propice à l'orgasme. On ne le répétera jamais assez : plus son clitoris sera stimulé, plus une femme aura des chances de jouir. Or, avec ce petit twist de la levrette, elle peut le frotter contre les cuisses de son partenaire mais aussi choisir le bon angle pour une pénétration encore plus agréable. Bref, c'est tout bénef' ! On essaie ?