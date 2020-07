Envoyez-lui votre photo, et cette artiste vous dessinera façon personnage Disney

Une artiste russe dessine de parfait·es inconnu·e·s en personnages de Disney !

Comme chaque début de semaine, on ne serait pas contre un peu de magie dans nos vies, histoire de passer le temps un peu plus vite ! Si on peut (déjà) se projeter dans nos prochaines vacances d'été, il nous reste encore quelques semaines à tirer avant d'avoir des paillettes dans nos vies... Heureusement pour nous, les réseaux sociaux regorgent de petites merveilles qui nous font voir la vie en rose, même sous un ciel gris de mois de juillet.

Parmi le flot de contenus, les artistes « Disney » ont une grande place dans notre coeur, en plus de nous donner envie de revoir tous les dessins animés de notre enfance. Après avoir découvert Marco The Artist et ses personnages animaliers de Disney en humains, c'est une dessinatrice russe qui a attiré notre attention. En grande fan de la marque aux grandes oreilles, elle dessine des princesses, enceintes ou avec des bébés et prend un malin plaisir à transformer de parfaits inconnus en personnages cultes de Disney.

À l'aide d'une photo, Oksana, connue sous le nom de goldoxi21, transforme des hommes, des femmes et des enfants comme s'ils étaient les héros, sortis tout droit d'un dessin animé. D'Ariel à Jasmine, découvrez vite son travail incroyable !