Étude : La moitié des Français pensent à leur ex en se masturbant

Quand on se double-clique la souris (merci American Pie d'avoir enrichi mon vocabulaire sexuel), de nombreuses images peuvent nous traverser l'esprit - celle d'une vidéo pour adulte, celle d'un mannequin dans le catalogue La Redoute (lol) ou encore le scénario d'un de nos fantasmes. Mais bien sûr, nos propres expériences peuvent elles aussi être une grande source d'excitation au moment de la masturbation.

La marque de sextoys Tenga s'est intéressée de plus près à nos expériences perso et plus particulièrement aux personnes à qui l'on pense lorsqu'on se touche, et a rendu ses résultats dans un rapport de 2019. Et ils sont pour le moins surprenants !

Dans le panel de Français interrogés, 28% ont répondu penser à leurs expériences avec leur partenaire actuel durant l'acte de plaisir solitaire. D'accoooord, mais à quelles expériences perso pensent donc tous les autres qui se masturbent ? Étonnamment, 1 Français sur 2 a avoué penser à son ex en se masturbant (46%) ! Sympa, ça !

S'il y a probablement des personnes célibataires dans le lot de répondants, il est tout aussi probable qu'une partie d'entre eux soient en couple, et pensent malgré tout à leur ex au moment de se procurer du plaisir. Au final, ce n'est pas bien grave de penser à un ex pendant sa session masturbation - imaginer n'est pas tromper, à ce que je sache - mais mieux vaut quand même éviter de l'avouer à son mec ou sa meuf, ça nous épargnera un moment de gênance !