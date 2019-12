Express et devant les écrans, les repas des Français·e·s ont bien changé depuis 20 ans

Si cette dernière décennie a accueilli de nombreuses nouveautés - bouleversant nos pratiques culturelles, nos relations humaines, notre rapport à la technologie, elle a également vu évoluer nos habitudes alimentaires. C'est d'ailleurs à celles-ci que s'intéresse l'étude Datalicious menée par l'IFOP pour le site de livraison de repas à domicile Just Eat. Publiée par Le Parisien, l'enquête, qui s'appuie sur un sondage mené en ligne en novembre dernier auprès de 1000 Français·e·s, révèle combien la façon dont nous dînons a changé depuis 20 ans.

Les Français·e·s de plus en plus nombreux·ses à manger devant les écrans

Si la majorité des Français·e·s dînent toujours autour d'une table, ils/elles sont beaucoup plus nombreux·ses à se laisser séduire par le confort d'un bon canap' (38% d'entre eux mangent calés sur leur canapé alors que cette habitude concernait 29% de la population en 1999). D'ailleurs, ce sont davantage les femmes (43% contre 32% pour les hommes) mais surtout les Millennials âgés de 18 à 34 ans (56%) qui ont recours à cette pratique.

Autre changement : la durée des repas, qui s'est écourtée avec le temps. Ainsi, plus d'un Français·e sur 2 mange en moins de 30 minutes, alors que seuls 38% d'entre eux dînaient rapidement il y a 20 ans. Une différence qui peut s'expliquer par la nouvelle approche des repas que nous avons. En effet, nous sommes de plus en plus à délaisser le célèbre trio entrée-plat-dessert (46% contre 59% avant) au profit de plats light et sans prise de tête (60% des sondé·e·s y adhèrent). Un bol de soupe, une petite salade, un plat express livré à domicile et hop, l'affaire est pliée !

Les dîners de famille délaissés au profit de repas sans prise de tête

Si l'on prend donc moins le temps de manger, on est également plusieurs à prendre notre repas solo. Près de la moitié des Français·e·s (43% contre 29% en 1999) mangent seul·e·s, même si ce sont encore une fois les femmes et les Millennials qui font augmenter les pourcentages. De plus, si les repas de famille ont moins la cote, les dîners en amoureux ont, quant à eux, étrangement gagné en popularité. Oui, en 2019, 53% des Français·e·s aiment dîner avec leur partenaire contre 34% en 1999. Ah, ce romantisme à la Française...

Moins glam', les nouveaux compagnons de table sont bel et bien les écrans. Après le JT de 20h, qui continue d'animer les repas de famille, les écrans se sont largement incrustés à la table du peuple français. En effet, près d'une personne sur deux dîne avec son ordinateur, et cette habitude concerne sans surprise majoritairement les jeunes, Millennials qui sont en outre nombreux·ses à également avoir les yeux rivés sur leur smartphone tout en mangeant, que ce soit pour envoyer des messages, se tenir informé·e·s de l'actualité, consulter leurs mails ou même pécho sur des applis de rencontres.

Les écrans se sont largement invités à la table des Français·se·s

Si le moment du repas paraît plus bâclé aujourd'hui qu'il y a 20 ans, réjouissons-nous tout de même que les moments festifs se soient upgradés avec les années. En effet, lorsque les Français·e·s reçoivent, ils ne font pas les choses à moitié et se plient en quatre pour faire plaisir à leurs invité·e·s. Autre point positif : les assiettes sont beaucoup plus green de nos jours qu'en 1999 et le conseil de manger 5 fruits et légumes par jour est visiblement beaucoup plus appliqué en 2019. C'est déjà ça !