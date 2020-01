Face au réchauffement climatique, ce pays baisse le prix des billets de train pour voyager plus écolo

Voyager écolo sera la grande tendance de 2020 ! ! À l'aube d'une nouvelle ère, les voyageurs prennent de plus en plus conscience de l'impact généré par les voyages sur le réchauffement climatique et cherchent de plus en plus de nouvelles solutions lorsqu'il s'agit de préparer un trip à l'autre bout du monde, dans la seule idée de protéger la planète et enrayer les effets négatifs sur le court terme ! Parmi ces nouveaux moyens, le train se fait une place de choix dans le coeur des baroudeurs pour s'offrir un voyage dont l'empreinte carbone est 40 fois moins importante qu'un avion !

Une aubaine pour les compagnies ferroviaires européennes, notamment la Deutsche Bahn en Allemagne, ayant baissé les prix des ses billets longue distance (plus de 50km) pour lutter contre le réchauffement climatique (source Neon Magazine).

L'Allemagne semble avoir pris une longueur d'avance sur ses homologues en proposant à ses clients une remise de 10% sur les tickets des Intercity Express pour les trajets de plus de 50 km ! De plus, certains prix seront proposés pour prendre un vélo à bord, histoire de continuer avec une empreinte quasi nulle d'un point A à un point B. Une très bonne nouvelle pour les Allemands, loin de nos soucis liés à la SNCF, entreprise opaque ayant été élue « Cactus d'or de la conso » par le magazine 60 millions de consommateurs et qui ne semble pas encore prête à passer le cap ! Et vous, allez-vous changer vos habitudes ?