Facebook a censuré cette publicité pour des culottes menstruelles, et ça fout la rage

Un contenu jugé « choquant » selon la politique publicitaire du réseau social.

Un nouveau jour, une nouvelle censure. Quelques semaines après avoir appris la censure d'un spot télévisé sur la bonne manière d'insérer un tampon, c'est aujourd'hui une campagne vidéo publiée sur Facebook qui a fait les frais du patriarcat et de l'étroitesse d'esprit de notre société.

Partagé par la marque australienne de sous-vêtements menstruels Modibodi, le court-métrage d'une minute entendait ouvrir la discussion au sujet des règles, faire découvrir aux personnes menstruées une « nouvelle manière d'avoir ses règles » et in fine aider les fxmmes à « se sentir normales, parce que les règles le sont ».

Profondément inclusive, diverse et par-dessus tout poétique, la publicité met en scène des fxmmes menstruées dans tous leurs états - en position fœtale sur leur lit, dans les toilettes en train de mettre une serviette, au lit en train de snacker, sous la douche pour rincer leur culotte menstruelle, en train de laver leurs draps tachés de sang ou bien de danser en sous-vêtements devant un miroir - le tout sur fond musical doux, et voix-off posée.

Seulement voilà : les draps ensanglantés, les poubelles des toilettes publiques remplies de protections usagées et le sang qui coule sous la douche, très peu pour Facebook. Après trois étapes de vérification, le réseau social aurait ainsi décidé de suspendre purement et simplement la campagne publicitaire de Modibodi, comme la marque l'a confié dans un communiqué de presse début octobre.

Les raisons de cette suspension ? Un contenu jugé « choquant » selon sa politique publicitaire, plaçant ainsi la vidéo de la marque dans le même panier que les contenus faisant la promotion de discours violents, l'éloge de groupes violents, les mutilations, les procédures médicales, les scènes de torture, les images montrant une arme ou encore des « détails macabres d'un accident ou d'un crime ». Huuummm... Good job Facebook !

Malgré tout, si la Facebook Ad s'est vue suspendue par la plateforme, la vidéo reste visible sur la page Facebook de la marque - on peut donc partager ce genre de contenu sur Facebook mais en faire la promotion, c'est non ; un deux-poids deux-mesures difficile à entendre mais qui n'aura pas sapé les ambitions de Modibodi, déterminée à véhiculer son message quoique les GAFA en pensent.

« Notre but avec ce film était d'inviter à l'ouverture d'esprit, de démonter un stigmate lié à une fonction physiologique tout à fait normale pour les fxmmes. [Cette vidéo] n'a pas été réalisée dans le but de faire du sensationnalisme ou de la provocation, mais pour montrer la face vraie et naturelle des règles. [...] Nous somme au 21ème siècle, c'est décevant que Facebook ne souhaite pas normaliser la conversation autour des règles », a expliqué Kristy Chong, fondatrice et PDG de Modibodi.

Faudra t-il attendre le 22ème siècle pour que le sujet se libère enfin du carcan du patriarcat ? Ce qui est certain, c'est que Facebook ne connaîtra pas cette époque.