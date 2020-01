Faire dodo ensemble c'est old school, voici la nouvelle pratique barrée de la GenZ

La grande mode serait-elle d'être ensemble sans se voir H24 ? Si la tendance des célicouples, ces couples qui ont choisi de ne pas vivre ensemble, fait de plus en plus d'adeptes, une nouvelle pratique de la GenZ semble suivre le même chemin. Loin de ressembler à sa grande soeur, la génération Y, cette nouvelle génération réinvente les règles et s'éloigne des stéréotypes accolés aux plus anciennes. Il est donc naturel pour cette dernière de trouver d'autres leviers pour s'émanciper, spécialement en ce qui concerne l'amour et le couple de manière générale !

La nouvelle tendance ? On dort ensemble par la voie de la visioconférence d'un Skype ou Facetime (source L' ADN) ! On oublie le classique dodo collé l'un à l'autre pour avoir l'être aimé en live depuis son téléphone posé sur l'oreiller d'à côté. Une pratique plus courante pour cette partie de la population ultra connectée qui brise littéralement tous les codes préétablis.

Si cela peut prêter à sourire, certains y voient une nouvelle forme d'engagement entre les partenaires, à une époque où la technologie prend beaucoup de place au sein des couples ! Qui n'a jamais regardé son téléphone alors que sa moitié·e était à côté dans le lit ? La certitude est que les technologies ont profondément bouleversé le rapport à l'autre, à l'heure où les réseaux sociaux et les applications sont reines, tout est bon pour attiser le désir de l'autre. Seriez-vous tenté·es par l'expérience ?