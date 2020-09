Fan de Pumpkin Spice Latte ? On te dévoile la recette pour en abuser tout l'automne-hiver

Dès que l'automne arrive, tu te jettes sur le Pumpkin Spice Latte du Starbucks ? Voici la recette pour le reproduire chez toi facilement !

Les températures baissent, les feuilles commencent à tomber, la pluie refait partie de notre quotidien : il faut se faire à l'idée, nous sommes désormais en automne ! Mais plutôt que de déprimer, on va essayer de se concentrer sur tous les petits plaisirs que peuvent nous apporter cette saison. Marcher en forêt, ramasser des champignons, s'emmitoufler sous un plaid sur son canapé avec un bon chocolat chaud et une série TV, lire au coin du feu, manger des plats réconfortants font notamment partie des choses qu'on adore faire en automne. Et n'oublions surtout pas le Pumpkin Spice Latte de Starbucks, qu'on adore commander à cette époque de l'année. Mais pour ne pas y laisser tout son porte-monnaie, on peut le faire soi-même et voici une recette aussi simple que délicieuse.

Pour le sirop de courge

100 g de purée de potiron

280 g de sucre semoule de canne

200 g d'eau

1/2 c. à café de cannelle moulue

1/4 c. à café de noix de muscade râpée

1/2 c. à café de gingembre moulu

1/2 gousse de vanille coupée en deux et grattée

Pour le latte

250 ml de lait chaud

200 ml de café

2 c. à soupe de sirop de courge

10 cl de crème chantilly

Mélanger tous les ingrédients du sirop dans une casserole et porter à ébullition, puis laisser cuire à petit bouillon pendant 15 à 20 minutes environ, la texture devant être sirupeuse. Filtrer le tout et verser dans un pot de verre stérilisé à conserver au réfrigérateur. La quantité de sirop de courge équivaut à 10 Pumpkin Spice Latte. Préparer ensuite le latte faisant frémir le lait et en réchauffant le café. Dans une grande tasse, verser 2 cuillères du sirop de courge et ajouter le lait et le café. Terminer avec un nappage de chantilly et saupoudrer de cannelle. Il n'y a plus qu'à déguster le tout sur son canapé, avec un bon livre ou devant un bon Disney !