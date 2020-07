Fan de Sex and the City ? Son créateur dévoile Emily in Paris, sa nouvelle série bientôt dispo sur Netflix

La relève de Sex and the City assurée ?

16 ans se sont déjà écoulés depuis la diffusion du dernier épisode de Sex and The City et pourtant, les fans de la première heure (mais pas que) sont toujours fidèles au poste. Si le projet d'un troisième film semble définitivement abandonné, on a une nouvelle qui devrait mettre un peu de baume au coeur : Darren Star, le créateur de la série culte, revient avec une nouvelle série bientôt diffusée sur Netflix. Louuuurd !

Savant mélange de Sex and the City et du Diable s'habille en Prada, Emily in Paris va nous embarquer dans les aventures d'une jeune Américaine parachutée dans notre capitale, après avoir été appelée pour redynamiser une agence de marketing en mauvaise posture. Entre galères de taff, histoires d'amour chaotiques et amitiés compliquées, la jeune femme devrait nous en faire voir de toutes les couleurs. Littéralement.

Oui, parce que le gros atout de la série reste de toute évidence son empreinte mode. En manque de looks qui claquent sur petit écran ? Attends un peu de voir ce que le nouveau projet de Darren Star te réserve (spoil : la costumière de Sex and the City, Patricia Field, participe à l'aventure). Ouais, quelque chose nous dit qu'on va en prendre plein les mirettes.

Côté casting, on retrouvera Lily Collins dans le rôle principal, accompagnée d'acteurs américains mais aussi français. En pagaille, Kate Walsh (Grey's Anatomy, Ashley Park (Nightcap), Philippine Leroy Beaulieu (De Gaulle), Lucas Bravo (La crème de la crème) ou encore Camille Razat (Rock'N'Roll). Prévu en dix épisodes d'une durée de 30 minutes, le programme devrait débarquer sur la plateforme à l'automne prochain.

Si Netflix n'a toujours pas dévoilé de trailer, les premières images du show ont été publiées sur le compte Instagram dédié à la série. Visiblement, on sera plus proche du Paris fantasmé et glamourisé notamment esquissé dans Gossip Girl, Midnight in Paris ou encore la dernière saison de Sex and the City. Espérons toutefois que la série ne fasse pas trop dans le cliché... Le girly et les paillettes, c'est bien, mais ça peut vite atteindre ses limites.