S'il existait une réelle différence entre le petit et le grand écran - le milieu du cinéma étant largement plus valorisé que celui des séries -, les dernières années ont tout chamboulé. Qu'il s'agisse du scénario, de la technique, de l'esthétisme et bien sûr du casting, les séries se sont nettement améliorées, rivalisant aujourd'hui avec les grosses productions cinématographiques. Résultat, les stars de Hollywood sont nombreuses à migrer vers le petit écran, qui leur apporte à la fois la gloire et des salaires plutôt conséquents.

Tu te demandes combien les acteur·ice·s touchent pour apparaître dans tes séries préférées ? Bonne nouvelle, Variety vient de révéler leurs salaires, qui n'ont clairement rien à envier à ceux négociés pour jouer dans de grands films de cinéma. « Beaucoup d'argent a été injecté dans l'univers de la télévision, en raison de l'arrivée de nouvelles entreprises sur le marché et du désir d'avoir un fort impact très rapidement » explique Dante Di Loreto, de Fremantle. Sans surprise, les stars de séries les mieux payées sont celles qui viennent du milieu du cinéma. Et si payer un·e commédien·ne 1 million de dollars (ou plus) par épisode n'est pas nouveau, c'est désormais devenue monnaie courante.

Le salaire des stars du petit écran révélé par Variety

Parmi le cercle très fermé des comédien·ne·s qui touchent plus d'1 million de dollars par épisode, on retrouve par exemple Norman Reedus pour The Walking Dead ou bien les grosses stars de Game of Thrones, qui ont vu leurs salaires augmenter de saison en saison, suite au carton de la série. Autre grande gagnante du petit écran : Reese Witherspoon, que les producteurs de séries diffusées sur les nouveaux services de streaming s'arrachent. L'actrice touche ainsi 1 million de dollars pour The Morning Show et Little Fires Everywhere, tout comme ses collègues Jennifer Aniston, Kerry Washington et Nicole Kidman. Cette dernière touche en effet le gros lot grâce à ses rôles dans Nine Perfect Strangers et Big Littles Lies. Jeff Bridges pour The Old Man et Steve Carell pour Space Force, quant à eux, font également partie du « $1 million Club ».

A côté de ces sommes mirobolantes, les cachets d'autres stars de séries sont donc surprenants. On pense notamment à ceux d'Orlando Bloom, de Julia Roberts ou de Chris Evans, qui ne toucheraient respectivement « que » 350 000 pour Carnival Row, 650 000 pour Homecoming et 750 000 pour Defending Jacob. Bryan Cranston, quant à lui, serait payé 700 000 dollars par épisode pour la série attendue Your Honor, sans parler des stars de Stranger Things qui ne toucheraient seulement 350 000 dollars par épisode. Oui, la série a beau être l'un des plus gros cartons de Netflix, Millie Bobby Brown, David Harbour ou encore Winona Ryder ne sont clairement pas les mieux lotis.

Autre fait mis en lumière par le graphique de Variety, les castings de sitcoms sont nettement mieux payés que ceux de dramas. Ainsi, depuis l'arrêt de The Big Bang Theory - le mieux rémunéré -, c'est ceux de This is Us (250 000 dollars par épisode) et surtout de Modern Family (500 000) qui sont les plus élevés. Evidemment, rien à voir avec ceux négociés par les grosses têtes de Hollywood, de plus en plus sollicitées pour apparaître dans les nouveaux programmes séries.

Ainsi, un acteur à la popularité de Leonardo DiCaprio ou de Tom Cruise pourrait facilement toucher 2 millions de dollars par épisode. Des sommes astronomiques que semblent prêts à débourser les producteurs pour attirer les téléspectateurs sur leurs plateformes de streaming. C'est déjà le cas pour Harrison Ford qui gagne 1,2 million par épisode pour The Staircase ou encore Chris Pratt qui serait en train de négocier son salaire à hauteur de 1,4 million de dollars pour un nouveau projet...