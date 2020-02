Gare à tes thunes, ces villes sont les plus chères du monde pour voyager

Si voyager rime avec liberté, il l'est aussi avec budget ! La préparation de votre prochain voyage passe par plusieurs étapes essentielles avant de partir et profiter à fond de vacances bien méritées. Les hôtels, les activités, les repas, il ne faut rien laisser au hasard pour ne pas vous retrouver avec un appel du banquier à l'autre bout du monde ! Le problème ? Les 10 villes les moins chères du monde ne vous tentent pas d'un iota et vous rêvez d'une grande évasion sans compter vos sous !

L'organisation est le point clé pour vous permettre de découvrir des destinations plus onéreuses, sans devoir manger des pâtes les 3 mois suivants. Price of Travel a dévoilé le classement des villes les plus chères sur la planète, histoire de vous préparer psychologiquement à mettre de côté avant le jour J. Quelle a été la donnée principale prise en compte pour ce top 10 ?

Le Backpacker Index 2020 a fait le calcul du budget sur le mode de vie d'une personne « backpackeuse », c'est-à-dire sac à dos et budget micro. Comme pour les villes les moins chères du monde, les critères choisis ont été répartis en 5 points différents :

Une nuit en auberge de jeunesse bien notée et moins bien notée

Trois repas à bas prix

Deux voyages en transports en commun

Une activité culturelle payante

3 bières ou un dessert pour les non-fumeurs

Comme pour la cuisine, vous mixez le tout ! En plus de cela, vous rajoutez quelques billets pour obtenir les villes qui coûtent un bras lors des voyages en mode roots.

Honolulu, USA

Interlaken, Suisse

Londres, Angleterre

Chicago, USA

San Francisco, USA

Boston, USA

Venise, Italie

New York, USA

Zurich, Suisse

Il est temps de se mettre au boulot pour découvrir d'autres paradis sur Terre !