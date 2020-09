Go les Moldus, ce château organise un big event dédié à Harry Potter (et c'est très très bientôt)

On y va ?

Fans d'Harry Potter, vous n'êtes définitivement pas au bout de vos surprises ! Avant de pouvoir aller visiter le nouveau parc d'attractions Harry Potter prochainement installé au Japon, vous pourrez jouer les apprenti·e·s sorcier·e·s au cours d'une journée totalement dédiée à l'univers imaginé par J.K. Rowling. Et bonne nouvelle, elle arrive très très bientôt puisqu'elle se tiendra de 9h à minuit le 12 septembre prochain. A l'initiative de ce big event, on retrouve l'association La Gazette du Sorcier, le premier site internet consacré à la saga.

20 balais que les fans s'échangent infos, anecdotes et secrets sur cette page. L'occasion pour les membres du groupe de célébrer un évènement géant en bonne et due forme. Direction le Château de Thoiry où pléthore d'activités à thèmes et rencontres seront organisées. On pourra jouer au quidditch, se lancer dans des jeux de pistes, participer à des quiz ou encore chiner des objets insolites proposés sur les marchés magiques.

L'évènement se clôturera en musique avec plusieurs spectacles (parodies, comédies musicales, concerts de Wizard Rock), parfaits pour secouer nos tignasses. Mais ce n'est pas tout, il sera également possible de rencontrer des acteurs ayant participé à l'aventure Harry Potter, comme Romain Larue, la voix française de Neville Londubat, Gaëtan Boulanger, auteur du livre Dans les coulisses des jeux vidéos Harry Potter ou encore la youtubeuse Sirius Patmol.

Bref, du lourd en perspective ! Mais attention, les places étant limitées, on vous conseille de réserver vos billets dès maintenant. Alors, on se donne rendez-vous là-bas ?