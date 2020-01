God damn, ces pratiques gynécologiques ne seraient pas utiles avant l'âge de 20 ans

Dans la liste des choses qu'on n'aime pas spécialement faire, se rendre chez le·la gynécologue tient le top de notre classement, surtout quand il s'agit de faire des examens invasifs ! Ces visites recommandées utiles pour notre santé font partie intégrante de notre vie depuis notre adolescence, mais une récente étude américaine tend à confirmer que certains examens pratiqués ne se seraient pas utiles avant un certain âge ! On nous aurait menti ?!

Si on a tendance à consulter très tôt pour avoir des réponses à nos questions du type pourquoi mon vagin dégage-t-il cette odeur ? Ou simplement pour un check-up annuel sur notre contraception, il semblerait que la prescription d'autres examens ne soit pas forcément utile pendant nos jeunes années. D'après des résultats publiés dans la revue scientifique JAMA Internal Medicine, les gynécologues auraient la main lourde sur deux analyses distinctes chez les 15-20 ans : le toucher vaginal et le frottis cervico-vaginal !

Ce duo infernal, l'un explorant les organes pelviens et l'autre dépistant les risques du cancer du col l'utérus, ne serait pas nécessaire chez les gynécos pour les moins de 21 ans. D'un point de vue médical, si une jeune femme n'a pas d'autres symptômes associés, cela est inutile et inadapté. Pour vous donner une idée plus précise de l'ampleur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aux USA, sur plus de 2,6 millions d'examens pelviens réalisés, plus de la moitié n'aurait pas dû être mis en oeuvre. Il en est de même du côté du frottis où le chiffre monte à 70% des 2,2 millions de jeunes femmes ayant consulté dans l'année.

En plus d'être inappropriées, ces pratiques peuvent provoquer du stress pour la partie la plus jeune de la cible, forçant certaines à ne plus vouloir consulter à cause d'un souvenir traumatisant ! Avez-vous déjà vécu cette situation dans votre plus jeune âge de femme ?