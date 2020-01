Grâce à cette astuce, tu peux partir pépouze pendant 60 jours en posant 25 congés payés

Enchaînée à ton bureau, tu baves devant les photos de vacances de cette copine freelance qui s'envole tous les quatre matins vers des destinations plus folles les unes que les autres ? On sait, difficile de rivaliser quand poser 15 jours de vacances dans l'année se négocie avec tes boss et tes collègues des mois à l'avance. Heureusement, on a une astuce qui devrait te permettre de voir du pays sans trop de difficultés ! Il suffit de poser 25 jours de congés de façon astucieuse, en prenant en compte les jours fériés et les week-end. A la clé ? 60 jours de libre à occuper comme bon te semble ! Alors, merci qui ?

Poser 25 jours de congés pour avoir 60 jours de vacances dans l'année

Pour avoir 5 jours de vacances, y compris le week-end, il fallait poser le jeudi 2 et le vendredi 3, le mercredi 1er étant férié. On espère que tu as commencé l'année 2020 de cette façon. Si ce n'est pas le cas, on te conseille d'être deux fois plus attentive aux mois suivants.

Le lundi 13 avril étant férié, l'astuce est de prendre 4 jours du 14 au 17. En tout, tu auras droit à 9 jours de vacances. Pas mal, hein ?

Oui, il s'agit du mois où le plus gros se joue : il va donc falloir la jouer finaude. Pour optimiser tes congés, pose-les du 4 au 7 mais aussi du 18 au 20, sans oublier le 22 mai. Grâce à tous les jours fériés et aux week-end, tu pourras écoper de 19 jours de vacances !

Là encore, tu peux gagner 9 jours de vacances, rien qu'en posant tes vacances du 2 au 5 juin. Merci le lundi 1er !

Pour le mois de juillet, c'est sans surprise autour du 14 que tout se joue. Le tips ? Miser sur le 10 ou le 13 pour bénéficier de 4 jours de vacances avec le week-end.

Prendre des jours le lundi 9 et le mardi 10 te permet d'avoir 5 jours de libre, grâce au mercredi 11.

Enfin, pour profiter pépouze des fêtes de fin d'année, le mieux est de poser 4 jours les premiers jours de la semaine de Noël.

Et voilà, avec 25 jours de congés payés, tu peux te payer easy peasy 60 jours de vacances. Mais, tu l'auras compris, cela demande de sacrifier tes vacances d'été...