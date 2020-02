Greta Thunberg va avoir droit à une série documentaire sur son combat pour le climat

Du haut de ses 17 ans, Greta Thunberg n'est plus une personnalité à présenter ! Grâce à ses nombreuses actions menées contre le réchauffement climatique et ses discours poignants faits devant les principaux dirigeants mondiaux, elle est aujourd'hui la figure de proue des mouvements activistes pour le climat. Véritable icône de la nouvelle génération voulant faire prendre conscience aux "grands" de l'urgence climatique, elle sera prochainement l'héroïne d'une série documentaire diffusée sur la BBC.

Loin de ressembler à des séries ados comme Riverdale ou Sex Education, ce programme sera entièrement dédié au combat de la jeune femme pour faire bouger les choses dans le monde. Si aucune date ni nombre d'épisodes n'ont encore été dévoilés, la trame de l'histoire a été mise en avant lors du BBC Showcace à Londres.

À quoi doit-on s'attendre ? Nous suivrons la croisade internationale de Greta Thunberg, en première ligne devant les changements provoqués par le réchauffement climatique dans certains endroits de la Terre. Entre les dommages irréversibles et les mesures prises par les pays, elle sera une porte-parole de choix pour faire comprendre l'urgence à l'ensemble de la population.

Plus qu'une simple série, ce show mettra aussi en avant des faits scientifiques pour étayer le combat de la Suédoise et mettre au défi les dirigeants politiques et poids lourds du monde des affaires de changer les choses pour un monde meilleur. Une autre façon de voir ce petit bout de femme avec une adolescence pas comme les autres, entre combat et discours percutants faisant le tour du monde.

Qui va regarder ?