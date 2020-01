Gwyneth Paltrow, queen du sexe sort un docu-série complètement barré sur Netflix

Gwyneth Paltrow, l'experte en sexe, actrice et femme d'affaires accomplie revient sur le devant de la scène avec un nouveau docu-série appelée The Goop Lab sur Netflix, composé de 6 épisodes gravitant autour de plusieurs thématiques du domaine de la santé. La guérison énergétique, la voyance ou encore les orgasmes et la vulve, voici le programme prévu par la gourou du bien-être via des vidéos de 30 minutes où l'on pourra y voir des expériences et analyses de chercheurs et docteurs sur les pratiques d'une médecine dite alternative. Dans les faits, à quoi ça ressemble ?

Sur les premières images dévoilées par le géant du streaming, on peut déjà s'attendre à de belles péripéties et une exploration du plaisir féminin comme il se doit, pour mieux se regarder et se connaître sur le chemin de l'orgasme, notre Graal ultime. Si vous êtes du genre à être curieuse, notez la date du 24 janvier 2020 dans votre agenda pour découvrir une émission complètement barrée et animée par l'actrice s'étant vantée, par le passé, des bienfaits des oeufs vaginaux pour avoir une meilleure vie sexuelle. On aime ou on zappe ?