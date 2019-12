Hair Love, le court-métrage plein de tendresse qui célèbre les cheveux afros

C'est LE court-métrage qui fait fondre le coeur des internautes depuis sa mise en ligne le 5 décembre dernier. Cumulant près de 7 millions de vues sur YouTube, Hair Love dépeint avec tendresse la relation père-fille, entre maladresse et complicité, à travers une banale scène de coiffure. Mais s'il semble tout à fait ordinaire, ce petit moment privilégié entre un père et sa fille n'en reste pas moins touchant, hurlant de vérité voire même militant. Attention, Oscar en vue !

Oui, ce petit bijou d'animation que l'on doit à Matthew A. Cherry n'est pas seulement émouvant, il est surtout une jolie déclaration d'amour aux cheveux afros, qui continuent d'être moqués, rabaissés et victimes de clichés, notamment celui d'être absolument impossibles à coiffer. Ce matin-là, Zuri, la petite fille du court métrage, est pourtant bien décidée à coiffer sa jolie chevelure bouclée. On comprend qu'il s'agit d'une journée importante pour elle, qu'elle attend visiblement avec impatience.

Tutos à l'appui - petites vidéos beauté dont on mesure l'importance au cours du visionnage -, la fillette finit par se lancer... avant de se décourager et de demander de l'aide à son papa. Pas franchement à l'aise, celui-ci tente tant bien que mal de coiffer sa petite fille avec autant de dextérité que le faisait sa femme, aujourd'hui atteinte d'un cancer. Mais à force de persévérance et surtout beaucoup d'amour, le duo de choc relève le défi, avant de se mettre en route pour une dernière mission.

On ne te spoile pas tout : le mieux est que tu découvres toi-même ces 7 minutes de vidéo choupi à souhait.