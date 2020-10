Halléluia, tu vas enfin pouvoir retrouver le nom d'une chanson juste en la fredonnant grâce à Google

« Nin-nin-nin, nin-nin, niiiiin » : combien de fois as-tu essayé de fredonner des chansons à tes amis sans succès ? Bonne nouvelle, cette époque est révolue !

Il n'y a rien de pire que d'avoir une chanson en tête sans réussir à retrouver de laquelle il s'agit, n'est-ce pas ? Et si quand on a les paroles, c'est un peu plus facile car il suffit de les taper sur la barre de son moteur de recherches pour en retrouver le titre, quand on a juste l'air et le rythme, c'est un peu plus compliqué. Mais Google nous a entendu⸱es et a développé très récemment une nouvelle fonctionnalité qui permet d'identifier une chanson juste en la fredonnant ou en la sifflotant. Il va y en avoir des « nin-nin-nin, nin-nin, niiiiin » ! Dès à présent disponible sur l'assistant Google, il suffit de dire « quelle est cette chanson ? » au micro puis de la chanter au mieux pendant dix à quinze secondes environ. Une liste de chansons correspondantes est alors proposée, avec pour chacune la probabilité qu'elle concorde avec celle chantonnée.

Crédit : Unsplash

Le must ? Il n'est pas nécessaire de savoir la chanter, la fredonner ou la siffler parfaitement pour retrouver la chanson qui tourne dans notre tête. Le rythme et l'air suffisent amplement ! En fait, selon le média américain CNN, Google s'appuierait sur l'apprentissage automatique. Un logiciel analyse l'air de la musique, puis le transforme en séquence de chiffres qu'il compare avec un certain nombre de chansons enregistrées afin de trouver des morceaux similaires. Et le tour est joué ! Ce n'est pas magique, ça ? En tout cas, ça va nous sauver des heures de recherches infructeuses et de frustrations contenues. Oui, il ne nous faut pas grand chose pour être heureux⸱ses ! Mais que voulez-vous, en ces temps de coronavirus et de couvre-feu, on se satisfait de la moindre bonne nouvelle, comme le fait que l'endométriose est désormais au programme des études de médecine.