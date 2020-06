Handmaid's Tale tease la saison 4 dans un trailer plus badass que jamais

Ça promet !

On l'avait laissée dans un état plus que critique à la fin de la saison 3 mais le nouveau teaser dévoilé par Hulu ce jeudi 25 juin vient mettre fin au suspense : June Osborne semble bel et bien avoir survécu à sa blessure par balle et c'est plus badass que jamais qu'on devrait retrouver notre héroïne dans la saison 4. Sur une compilation d'anciennes images, on entend en effet la jeune femme mettre sa révolution en marche : la guerre contre Gilead est plus que jamais déclarée.

« Je ne peux pas me reposer. Ma fille mérite mieux. Nous méritons tous mieux. Le changement n'est jamais facile. Cette guerre ne va pas se gagner toute seule. Nous commençons à peine » prévient-elle. Plus que sauvée et retrouvée ses deux filles, June semble déterminée à libérer ses camarades du joug de cette dictature qui les a privées de toute humanité.

Initialement prévue à l'automne 2020, la crise sanitaire a obligé le tournage de la prochaine saison à s'interrompre et à repousser la date de sortie en 2021. Il nous reste donc encore plusieurs mois à patienter avant de découvrir comment June et son squad vont mettre Gilead à feu et à sang.