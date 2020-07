Harcèlement de rue, viol conjugal... cette check-list sur les violences faites aux femmes est plus qu'éloquente

Un questionnaire qui pose enfin les bonnes questions.

Après le violentomètre, un outil qui permet de mesurer le degré de toxicité au sein d'une relation amoureuse, deux jeunes femmes, Lolita Augay et Alix Peigné à la tête du compte Instagram @CocheTesCases, ont imaginé un questionnaire sur les violences sexuelles faites aux femmes. Sous forme de grille, dans laquelle on retrouve une vingtaine de propositions, chacune d'entre nous est invitée à cocher les cases qui correspondent à des situations déjà vécues.

Sentiment d'insécurité dans l'espace public, rapport sexuel sans préservatif accepté sous la pression, harcèlement sexuel, dick pics, viol par un inconnu, en parcourant la liste des violences sexuelles et sexistes auxquelles nous sommes sans cesse confrontées, on se rend compte avec effroi combien celles-ci nous sont familières. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette grille : libérer la parole des femmes en leur faisant prendre conscience (mais pas seulement, les hommes sont évidemment concernés !) à quel point nous subissons ces abus.

Ignorées, normalisées, banalisées voire tacitement acceptées, ces violences - quelles qu'elles soient - font hélas partie intégrante de la vie d'une femme, agressions que nous avons fini parfois par considérer comme inévitables. Un constat amer que soulignent Alix et Lolita après avoir réceptionné les réponses des participantes sur Instagram : la plupart d'entre elles ont coché plus de la moitié des cases.

Proposé de façon anonyme, on t'encourage vivement à jeter un oeil à ce questionnaire et - si tu le souhaites - à y répondre en envoyant ta grille complétée aux deux créatrices. Le résultat risque de t'effrayer mais il est important de réaliser à quel point nous sommes confrontées à ces violences et combien la société les banalise, les minimise, les ridiculise. Car c'est en prenant conscience, en dénonçant, en brisant le silence que l'on pourra - peut-être - un jour y mettre fin.