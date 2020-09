Si toi aussi, tu te demandes comment les sorciers soignent leurs dents, tu devrais te retrouver dans ces autres questions sur la saga Harry Potter.

Lorsqu'on a découvert le monde des sorciers de J.K. Rowling, on a tous été émerveillés par sa magie, sa richesse et ses légendes. On avait probablement le même regard qu'Harry Potter lorsqu'il arrive au Chemin de Traverse pour la première fois. Un regard avec plein d'étoiles dans les yeux et de curiosité face à tout ce nouvel univers incroyable, où les gens vivent complètement différemment, en harmonie avec la magie, avec des sorts pour tout, pour se battre, pour se défendre, mais aussi pour s'amuser, se soigner, cuisiner. Même les échecs sont magiques et beaucoup plus funs que dans le monde moldus ! Et franchement, même si on a vu et revu les films Harry Potter, on a encore tellement de questions sur la façon dont fonctionne le monde des sorciers. En voici un petit florilège !

Que disent les Nés Moldus à leurs amis ?

Les Nés Moldus sont des enfants qui ne sont pas issus de sorciers, mais qui ont quand même le gêne magique en eux et qui peuvent donc allés à Poudlard pour devenir des sorciers en herbe. Mais lorsqu'ils quittent leurs amis d'enfance pour aller dans l'école de magie, que leur disent-ils ? Qu'ils vont dans une pension spéciale ? Et est-ce qu'ils continuent à les voir pendant les vacances scolaires ?

Pourquoi personne n'utilise de stylos à Poudlard ?

Les étudiants comme les professeurs de Poudlard utilisent principalement des plumes et de l'encre pour écrire leurs cours et faire leurs devoirs. Mais on ne peut pas dire que ce soit très efficace et surtout, les stylos existaient déjà à l'époque où J.K Rowling a écrit les Harry Potter. Alors pourquoi n'utilisent-ils pas des stylos comme tout le monde ? Est-ce juste pour rajouter au côté mystique de la chose ?

Quand Hermione Granger a déclaré que ses parents étaient dentistes, le professeur de Potions Horace Slughorn était très curieux d'en savoir plus sur ce métier. Du coup, on n'a pas pu s'empêcher de se demander comment les sorciers soignaient leurs dents s'ils n'avaient pas de dentistes. Est-ce qu'il y a un sortilège magique pour détartrer les dents ou enlever les carries ?

Que font les enfants sorciers avant Poudlard ?

On sait que les Nés Moldus vont à l'école maternelle et à l'école primaire avant Poudlard, mais qu'en est-il des enfants issus de familles de sorciers ? Est-ce qu'il existe des écoles maternelles et primaires spéciales pour ces derniers ? Est-ce qu'ils apprennent les mêmes matières que les moldus ou est-ce qu'ils ont des cours de magie élémentaire ? Ils ne semblent pas savoir lancer un sort lorsqu'ils arrivent à Poudlard pour la première fois.

Alors qu'on se demandait tous comment la cuisine était faite à Poudlard, on a vite su que les elfes de maison étaient derrière tout ça, s'activant à fond dans les sous sols du château. Et on sait également qu'ils font un peu de ménage dans les salles communes. Du coup, on ne peut qu'imaginer qu'ils s'occupent aussi du linge sale, à moins que les élèves n'en aient la charge ? Y a-t-il une laverie à Poudlard ? Et où se trouve-t-elle ?

Y a-t-il des bases apprendre pour les sorts pratique de cuisine ou de tricot ?

Qui n'a pas été émerveillé par la maison des Weasley, voyant des petites aiguilles de tricot s'affairer toutes seules sans l'aide de personne, de la vaisselle se laver et un plat se touiller sans la présence d'un humain nécessaire ? On rêverait tous de pouvoir faire ça sans bouger de notre canapé. Mais ce qu'on se demande, c'est s'il faut quand même apprendre à cuisiner, tricoter et faire le ménage avant de pouvoir utiliser la magie pour le faire ?