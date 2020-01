Il est l'un des reboots les plus attendus de l'année : Lizzie McGuire, série culte de Disney Channel rempile pour de nouveaux épisodes diffusés prochainement sur le service de streaming Disney+, avec la totalité du casting originel, dont Hilary Duff, icône des années 2000 de l'entreprise aux grandes oreilles. Depuis l'annonce officielle d'un retour l'été dernier, très peu d'infos ont filtré sur ce qui nous attend réellement, près de 15 ans après l'arrêt, même si la trame de cette nouvelle story semble se peaufiner de jour en jour !

Bye-bye le lycée, les crushs et les déceptions amoureuses, la nouvelle Lizzie McGuire est une jeune adulte de 30 ans vivant à New York avec un super job et un super boyfriend... jusqu'au jour où elle décide de retourner à Los Angeles sans prévenir auprès de sa famille et ses deux anciens meilleurs amis, Gordo et Samantha. Que pourrait-il donc se passer ? Inévitablement des situations plus rocambolesques que jamais et des retrouvailles émouvantes à souhait.

Une suite qui se veut résolument authentique et suivant l'évolution normale d'un personnage au travers des années, avec de nouvelles aventures trépidantes en perspective et un brin d'humour qui a fait de ce show une perle rare ! Comme on ne pouvait pas vous laisser attendre jusqu'au mois de mars 2020, voici la vidéo promotionnelle de Disney+ où vous pourrez apercevoir les premières images de Lizzie, histoire de vous mettre quelque chose sous la dent en ce début d'année.

Disney+ arrivera le 31 mars prochain en France et vous permettra de visionner l'ensemble du catalogue de Disney, dont les Stars Wars, Marvel et autres shows pour des heures de binge-watching dans votre lit !