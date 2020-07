« Histoires d'utérus », ce spot militant défonce les tabous liés au sexe féminin

Ces sujets tabous encore trop peu médiatisés représentés dans cette pub engagée, on dit oui !

La démarche se démocratise doucement mais reste encore trop peu osée. Après avoir longtemps fait des règles, de la ménopause ou encore de l'orgasme féminin des sujets tabous, l'industrie de la publicité commence timidement à s'y intéresser et à les traiter de façon naturelle et décomplexée. On avait déjà salué ces spots qui représentaient les menstruations en rouge (et non en bleu « hygiénique ») ou encore la réalité pas toujours glamour de l'après-accouchement, on applaudit cette fois la nouvelle pub de la marque Bodyform.

Cette marque de protections hygiéniques britannique (l'équivalent de notre Nana à nous) a en effet tapé fort le 1er juillet dernier en diffusant le spot « Womb Stories », que l'on peut traduire par « Histoires d'utérus ». Réalisé par la canadienne Nisha Ganatra, il retrace pendant 3 bonnes minutes les différentes aventures plus ou moins heureuses que l'utérus peut être amené à vivre au cours de la vie d'une femme.

Entre les jolies images animées et les extraits vidéos, on suit le parcours d'une jeune ado qui découvre ses premières règles, un couple de femmes qui décide de faire appel à la PMA pour avoir un enfant, une femme atteinte d'endométriose qui se débat avec ces douleurs qui la font atrocement souffrir ou encore cette autre qui doit gérer son flux sanguin capricieux. Bref, des histoires de femmes somme toute assez banales mais qui restent trop peu médiatisées.

« Le plaisir, la douleur, l'amour, la haine. Ce n'est jamais simple. Laissez nos histoires d'utérus être entendues » scande la marque Bodyform. Un message fort et militant que les internautes ont globalement salué sur les réseaux sociaux, preuve que la société semble enfin prête à briser ces tabous qui l'ont trop longtemps gangrenée. Sur Twitter, la créatrice de cette courte vidéo n'a pas caché son émotion : « Ce n'est pas une pub comme les autres. Elle est très différente. Je ne sais pas vous, mais j'ai ressenti tellement d'émotions en la regardant. Bravo Bodyform » s'est-elle félicitée.

En espérant que cette initiative inspire d'autres publicitaires...